Buteuse lors du succès 3 à 0 de l'OL sur le terrain de l'AS Roma, Vanessa Gilles a surtout apprécié la solidité défensive de l'équipe.

Pour une défenseure, ses statistiques offensives sont tout à fait étonnantes. Mercredi face à l'AS Roma, Vanessa Gilles a inscrit sa quatrième réalisation de la saison, en dix apparitions. Elle a conclu le festival lyonnais sur le terrain des championnes d'Italie, de quoi corser l'addition d'une partie outrageusement dominée (0-3).

Le bilan est donc on ne peut plus satisfaisant pour la Canadienne. "On a pris les trois points et on a marqué à trois reprises, ce qui est toujours une bonne chose. Soirée parfaite ? Je ne sais pas, je pense que l’on peut toujours s’améliorer. Il y a eu des moments où nous nous sommes un peu précipitées donc je pense que l’on peut encore faire mieux", a-t-elle néanmoins nuancé.

9e clean-sheet consécutif pour l'OL

Extrêmement solide derrière, l'OL a bouclé une nouvelle rencontre sans rien laisser à son adversaire. Cette saison, une seule formation, Fleury, a pu tromper Christiane Endler (2-6). "Nous sommes très heureuses d’avoir réalisé notre neuvième clean-sheet de suite ce (mercredi) soir. Les buts sont importants, mais ne pas en prendre l'est tout autant. C’est quelque chose qui montre le caractère de l’équipe, pas seulement celui de la défense, a salué la championne olympique 2021. Cela fait partie de notre ADN et nous en sommes très fières."

Malgré tout, on ne sent pas d'euphorie au sein du groupe. Habitué à gagner, il sait que le plus important sera d'assurer la première place du groupe dans une semaine contre ce même adversaire. En attendant, il se concentre sur la prochaine affiche face à Saint-Etienne samedi. "On prend les matchs les uns après les autres, on évite de trop se projeter puisqu’il reste encore trois journées avant les quarts", a rappelé Vanessa Gilles.

Dumornay est "une joueuse spéciale"

Comme son entraîneur, Joe Montemurro, elle n'a pas tari d'éloges sur sa coéquipière Melchie Dumornay, autrice d'un doublé, dont une seconde réalisation somptueuse. "Son but était splendide. Elle est dans une forme incroyable en ce moment, elle a énormément progressé. C’est la deuxième saison que l’on joue ensemble et c’est un plaisir de la voir grandir et briller sur la scène européenne, a-t-elle confié. C’est une joueuse spéciale et tout le monde commence à le découvrir."