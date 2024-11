OL féminin - Dumornay : "Un but dont j'ai toujours rêvé"

Son doublé a donné en grande partie la victoire à l'OL face à la Roma mercredi (0-3). Melchie Dumornay s'est notamment distinguée par un deuxième but splendide depuis le milieu de terrain.

Melchie Dumornay, comment vous sentez-vous après ce doublé et ses premiers buts de la saison en Ligue des champions contre la Roma (0-3) ?

Melchie Dumronay : Je suis très contente d'avoir aidé l'équipe avec mes buts. C'est toujours spécial de marquer en Ligue des champions. Forcément, je suis satisfaite que l'on ait gagné ce match pour prendre la tête du groupe. En plus, on fait un clean-sheet. Maintenant, la rencontre est derrière nous, donc on doit se concentrer sur le prochain match.

Parlez-nous de ce second but, un lob du milieu de terrain...

Évidemment, c'est un but que j'ai toujours rêvé de marquer dans de grandes compétitions. Mes coéquipières étaient derrière moi et me disaient de frapper car la gardienne était avancée.

"Tout n'est pas parfait, mais on va continuer de travailler"

Vous êtes encore jeune (21 ans), mais vous occupez une place importante dans l'équipe de Joe Montemurro, comment le vivez-vous ?

Je suis au sein d'un groupe dans lequel il y a beaucoup de leaders. Je suis très reconnaissante de pouvoir grandir à leurs côtés. Elles m'aident beaucoup dans ma manière de voir le jeu. Dans le football, il n'y a pas d'âge, si tu es bonne, tu seras sur le terrain. Tout n'est pas parfait, mais on va continuer de travailler ensemble pour gagner.

Avec ces trois victoires en Ligue des champions, l'OL pense-t-il déjà aux quarts de finale ?

On pense surtout aux prochaines échéances. Il y a le championnat aussi à disputer donc prenons match après match. On ne se précipite par pour se projeter sur une éventuelle qualification, on pense avant tout à faire mieux pour avoir encore plus de contrôle sur les futures affiches.