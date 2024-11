Régulièrement cité parmi les possibles partants cet hiver, Rayan Cherki aurait des prétendants. Champion d'Allemagne, le Bayer Leverkusen, en ferait partie.

Si John Textor est aujourd'hui "fier" de Rayan Cherki, fera-t-il tout ce qui est en son pouvoir pour le conserver en janvier ? Sa déclaration samedi dernier à son sujet ne va pas franchement en ce sens. "Nous espérons qu’il reste durant l’hiver et qu’il partira en juillet, mais cela reste à son appréciation et on n’est jamais sûr de rien dans le football."

Valorisé à environ 15 millions d'euros l'été passé, lorsqu'il ne jouait pas et arrivait à un an du terme de son contrat, le milieu offensif a vu sa cote grimper en flèche ses dernières semaines. Revenu dans le groupe suite à sa prolongation, il affiche un niveau de performance de plus en plus régulier, même si ses statistiques, deux buts et trois passes décisives en onze apparitions avec l'OL, ne sont pas impressionnantes. Mais on observe chez lui une plus grande maturité dans son jeu, et les différences qu'il parvient à créer ne mentent pas.

Le feuilleton de l'hiver

Élément-clé à présent du groupe de Pierre Sage, le Gone, actuellement avec l'équipe de France Espoirs, fait partie des plus hautes valeurs marchandes du club. Et puisque l'Olympique lyonnais se prépare à vendre des joueurs, à la fois pour dégraisser son effectif et pour renflouer les caisses, il devrait faire partie des noms souvent cités dans la rubrique mercato.

C'est ainsi que Foot Mercato nous apprend ce mardi qu'outre Liverpool, d'autres écuries européennes s'intéresseraient au profil de Cherki (21 ans). Le média précise qu'il s'agirait du Bayer Leverkusen, champion d'Allemagne en titre. Le serpent de mer du PSG est aussi mentionné.

Profitant de ce regain d'intérêt supposé, l'Olympique lyonnais aimerait faire monter les enchères. Il en attendrait quelque 30 millions d'euros, tout en espérant taper plus haut si la convoitise des uns et des autres est effective.