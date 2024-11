Cherki (OL) porte les Espoirs sur ses épaules contre l’Italie (2-2)

Pour son retour en sélection, Rayan Cherki n’a pas fait les choses à moitié contre l’Italie. Avec un but et une passe décisive, le joueur de l’OL a permis aux Espoirs d’accrocher le nul à Empoli (2-2).

Il a fallu sept minutes pour faire de Rayan Cherki le héros des Espoirs en Italie. Menés 2-0 à la pause, les joueurs de Gérald Baticle ont réussi à relever la tête durant le deuxième acte pour repartir d’Empoli avec un nul dans cet amical (2-2). Si les Bleuets ne sont pas rentrés bredouilles, ils peuvent remercier Cherki, très clairement l’homme du match côté français. Absent des deux premiers rassemblements post-JO 2024 pour des raisons différentes, le joueur de l’OL a parfaitement soigné ses retrouvailles avec les Espoirs. Titulaire dans le 4-3-3 mis en place par l’ancien adjoint lyonnais, Rayan Cherki a passé la seconde durant la deuxième mi-temps comme l’ensemble de ses coéquipiers. Il y avait urgence puisque la France était déjà menée 2-0 après 45 minutes. Et le show Cherki a pu commencer.

Première apparition pour Kumbedi en Espoirs

Juste avant l’heure de jeu, un centre tendu de Kiliann Sildillia a permis au numéro 18 français de réduire le score en poussant tranquillement le ballon dans le but italien (58e). Sept minutes plus tard, Cherki ne s’est pas offert un doublé. Il a simplement mis sur orbite Valentin Atangana pour son premier but avec les Espoirs, trois minutes après son entrée en jeu, au même titre que Saël Kumbedi. Ce but a ainsi remis les deux nations à égalité. Avec une réalisation et une passe décisive, Rayan Cherki a été le grand monsieur de cette soirée à Empoli. À lui de confirmer le 19 novembre à Valenciennes pour un deuxième amical, contre l’Allemagne cette fois-ci.