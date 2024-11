Comme Lindsey Horan et Ellie Carpenter, Sofie Svava, Damaris Egurrola et Daniëlle van de Donk partiront en sélection dimanche. Les deux Néerlandaises affronteront d’ailleurs Horan et les États-Unis.

Jeudi, Laurent Bonadei donnera sa liste pour l’équipe de France féminine. Toutefois, des joueuses de l’OL ont déjà reçu leur convocation pour la trêve internationale de décembre. Ces dernières heures, Lindsey Horan et Ellie Carpenter ont été respectivement retenues avec les États-Unis et l’Australie. À ces deux joueuses, plus les jeunes comme Maéline Mendy, trois nouvelles Fenottes vont mettre les voiles après le déplacement au Havre samedi en fin d’après-midi (17h). Ce mercredi, quelques heures avant OL - AS Roma, Sofie Svava, Damaris Egurrola et Daniëlle van de Donk ont reçu la nouvelle de leur convocation pour la parenthèse internationale de décembre.

Une trêve qui sera sans enjeu pour les trois Européennes. Sans enjeu, mais pas sans prestige, notamment pour les deux milieux des Pays-Bas. Si le rendez-vous contre la Chine le 29 novembre ne sera pas l’affiche de l’année, Damaris et Van de Donk retrouveront Lindsey Horan le 3 décembre pour un choc contre les États-Unis. Pour Sofie Svava, cette trêve avec le Danemark se limitera à un seul match amical contre l’Islande le 2 décembre.