Horan après OL - ASSE (11-0) : "J’ai pris du plaisir dans ce derby"

Auteure d’un quadruplé, Lindsey Horan a été la grande dame de ce derby entre l’OL et l’ASSE (11-0). Toutefois, la milieu a mis en avant la performance collective avant tout.

"C’est le premier de ma carrière". Samedi soir, Lindsey Horan a crevé l’écran lors du derby entre l’OL et l’ASSE. Elle est pourtant sortie à la 70e minute, mais avant cela, la milieu avait réussi le tour de force d’inscrire un quadruplé dans ce derby. Une performance rare dans la carrière de l’Américaine, mais aussi à l’échelle de la confrontation régionale. Elles n’étaient que deux avant Horan à avoir réalisé pareil exploit contre les Ligériennes. Comme un poisson dans l’eau dans le système de Joe Montemurro, Lindsey Horan "a pris beaucoup de plaisir" samedi soir devant les 2 100 spectateurs présents au GOLTC. En même temps, avec une victoire 11-0, difficile de pouvoir dire autre chose.

"Je suis fière de cette équipe"

Désormais meilleure buteuse du championnat avec neuf réalisations, la numéro 26 lyonnaise apprécie "d’être décisive. C’est l’objectif que je m’étais fixée en début de saison. Je veux apporter toujours plus à l’équipe." De performance collective, il en a avant tout été question samedi après la rencontre avec la milieu américaine. Même si elle est repartie avec le ballon du match pour la deuxième fois dans un derby, Horan a avant tout salué l’allant offensif de l’OL et cette volonté de toujours attaquer. "La performance de l’équipe est la plus importante. Beaucoup de joueuses ont marqué et on continue de progresser. Le derby était motivant, mais il y a un état d’esprit exceptionnel à chaque match. On veut gagner et faire le meilleur jeu, à l’image de ce match où l’on voulait faire plaisir à nos supporters. Je suis fière de cette équipe."

Elle n’a pas été la seule après ce carton plein contre le rival stéphanois (11-0).