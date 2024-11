OL - ASSE : vers un record d’affluence au GOLTC

Pour la venue de l’AS Saint-Etienne, l’OL a choisi de ne pas se limiter à la simple tribune du terrain Gérard Houllier. Plus de 2 000 personnes sont attendues au GOLTC ce samedi soir (21h).

On sera très loin des 58 082 spectateurs comptabilisés dimanche dernier au Parc OL, mais le deuxième derby entre l’OL et l’AS Saint-Etienne en une semaine sera également synonyme de record d’affluence. Vendredi, le club nous a en effet confirmé que le cap des 2 000 places avait déjà été passé pour le derby féminin et que l’objectif était d’atteindre la capacité maximale du terrain Gérard Houllier, à savoir près de 2 500 places. Comme en arriver à un tel total ? Avec une tribune d’honneur rapidement comble avec ses 1 500 places, l’OL a choisi de mettre en vente des places debout tout autour du terrain afin d’augmenter la capacité d’accueil.

Majri : "Autant jouer devant 2 000 personnes avec une belle ambiance"

Malgré le froid qui commence à prendre possession de l’agglomération lyonnaise et l’horaire tardif, la confrontation régionale a aussi attiré du monde et c’est un beau succès pour la section féminine. Si le derby n’était pas entré dans le cahier des charges des 10 rencontres négociées au Parc OL, l’ambiance sera malgré tout surchauffée du côté du GOLTC et ce n’est pas pour déplaire à Amel Majri. Entre un terrain réduit comble et le confort du Grand Stade dépeuplé, la joueuse lyonnaise a fait son choix. "On sait que l’on ne remplira pas le Parc OL, donc, honnêtement, autant le jouer ici (au GOLTC) devant 1 500 ou 2 000 spectateurs avec une belle ambiance quand même."