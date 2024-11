Cherki (OL) : "Je sais pourquoi je suis là et où je veux aller"

Décisif à deux reprises avec les Espoirs, Rayan Cherki a confirmé son renouveau du début de saison. Le joueur offensif de l’OL semble avoir compris l’exigence du haut niveau.

Ce n’est qu’un match amical et il a prouvé depuis quelques temps déjà qu’il était largement au-dessus de ce niveau quand il respectait le foot. Toutefois, la prestation de Rayan Cherki vendredi soir avec les Espoirs a confirmé l’impression observée depuis quelques semaines à l’OL. Après des années à forcer le jeu, à croire que le foot était un numéro de soliste, le Lyonnais semble avoir trouvé le bon équilibre entre ses capacités techniques rares et l’efficacité au service du collectif.

Contre l’Italie vendredi à Empoli, Cherki a marqué un but et délivré une passe décisive. Il a surtout sonné la révolte des Bleuets, menés 2-0 à la pause. Parmi les anciens du groupe, le numéro 18 semble avoir ajouté une palette à son arsenal. "J’ai poussé un petit coup de gueule à la mi-temps, le coach aussi, a-t-il confié au micro de la chaîne L'Équipe en fin de match. Je trouvais que dans l’impact, on n’était pas assez présents."

"J'ai assez progressé et assez changé"

La prise de parole a été bénéfique à la vue de la seconde période délivrée par les Espoirs mais Rayan Cherki a surtout montré l’exemple. Il a encore ce pêché de facilité comme on a pu le voir sur ses dernières sorties avec l’OL mais un brin de maturité s’est greffé dans le jeu du natif de Pusignan. Le signe d’une prise de conscience ? Cela semble être le cas à écouter le principal intéressé. "C'est ce que je devais faire depuis longtemps, J'ai assez progressé et assez changé. Je sais pourquoi je suis là et où je veux aller. Je veux tout mettre en oeuvre pour que ça se passe le mieux possible."

Sans pour autant dénaturer son jeu fait d’arabesques et de folie dans les pieds. "Partout où je vais, je veux me faire plaisir et donner du plaisir aux gens, parce que quand on voit ce qui se passe un peu partout dans les matches, il n'y a pas beaucoup de plaisir à la télé. Je veux que les gens prennent du plaisir en regardant la télé. Et j'espère le faire tout au long de ma carrière."