Anthony Lopes (OL) avec Cyrille Clavel et les gardiens de but du pôle espoir de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes. (Instagram Pôle Espoirs LAURA)

Lundi soir, Anthony Lopes a participé à une séance spécifique du côté de Tola Vologe avec les jeunes gardiens du pôle Espoirs LAuRA. De quoi faire remonter quelques souvenirs au gardien de l’OL.

À défaut de garder le but de l’OL depuis le début de la saison, Anthony Lopes tente de faire bonne figure à l’extérieur. Aperçu le 11 novembre du côté de l’Arena, le gardien lyonnais avait participé à l’évènement "Foot Concert" en compagnie notamment de ses coéquipiers Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso. Prenant son mal en patience, en attendant peut-être de trouver une solution durant l’hiver, Lopes a certainement dû se remémorer de beaux souvenirs lundi soir du côté de Gerland. Non pas pour aller encourager le LOU dans l’enceinte du 7e arrondissement, mais bien à quelques encablures de là, du côté de Tola Vologe.

Une certification d'entraîneur des gardiens en jeu

Aux côtés de Cyrille Clavel, responsable des gardiennes au pôle Espoirs de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes, Anthony Lopes a animé une séance spécifique sur l’un des terrains de l’ancien centre d’entraînement de l’OL. Cette présence dans un lieu que le Portugais connait bien n’a rien d’anodin. Même s’il considère qu’il a encore quelques années devant lui au haut niveau, Anthony Lopes prépare déjà son après-carrière. Si l’on en croit la description faite par la publication Instagram du Pôle Espoirs, le Lyonnais serait en train de passer sa certification d’entraîneurs des gardiens de niveau 1 (CEGB 1). En ce sens, Lopes devrait renouveler ce genre d’opérations dans les semaines à venir.