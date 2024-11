"Ça fait peur mais…", Caçapa réagit aux sanctions contre l’OL

Ancien joueur, capitaine puis adjoint à l’OL, Claudio Caçapa a tout connu entre Rhône et Saône. S’il est inquiet après les sanctions de la DNCG, le Brésilien n’imagine pas John Textor laisser couler le bateau.

Pendant sa présentation à la DNCG puis à la presse du dossier de l’OL, John Textor n’a cessé de marteler le bien de la multipropriété, des facilités de transaction, etc. Cela n’a pas suffi à convaincre le gendarme financier du football français ni les supporters de son propre club. Avec un encadrement de la masse salariale, une interdiction de recruter cet hiver et une relégation en Ligue 2 à titre conservatoire, l’OL a touché le gros lot vendredi dernier. Depuis, malgré les tentatives du propriétaire américain, c’est un peu la panique dans l’environnement lyonnais, conscient que ces problèmes financiers vont aussi avoir un impact sur le sportif. Ancien adjoint à l’OL, puis coach à Botafogo et Molenbeek, Claudio Caçapa est l’exemple même de ce que veut mettre en place John Textor.

Le Brésilien connait bien le patron d’Eagle Football et ne l’imagine pas quitter le navire en route. "Ça fait peur quand on voit et quand on entend des choses comme ça. Lyon a toujours assuré à ce niveau. Quand on voit ça et on écoute, ça fait peur. J’aimerais bien faire confiance à John Textor parce que c’est un mec très intelligent, a déclaré Caçapa à Foot Mercato. L’OL est un grand club. Il ne va pas non plus le laisser comme ça, à descendre en deuxième division, car il n’a pas les moyens. Je l’espère."

"Le modèle utilisé n'est pas facile"

Avouant n’avoir plus trop parlé avec son ancien président depuis son limogeage à Molenbeek en février dernier, Claudio Caçapa assure qu’il "viendra en aide s’il le faut. C’est mon club, j’habite toujours à Lyon." Mais il concède que John Textor doit revoir sa façon de gouverner au sein de cette multipropriété. "Le modèle n’est pas facile, car tu ne peux pas être au même moment dans les 4 clubs qu’il a. Pour bien marcher, il faut mettre des personnes de confiance et surtout compétentes. Il ne peut pas non plus s’occuper seul de ses 4 clubs." Tout le monde semble l’avoir compris, hormis le principal intéressé…