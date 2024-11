Caleta-Car (OL) joueur le plus averti de Ligue 1

Bastien Dechepy, arbitre de Nice – OL, avec Duje Caleta-Car (Photo by Nicolas TUCAT / AFP)

De nouveau en sursis après son jaune dans le derby, Duje Caleta-Car est l’un des joueurs les plus avertis de Ligue 1 après onze journées. Avec cinq avertissements, le défenseur de l’OL partage cette première place avec Benjamin André (LOSC) et Cristian Casseres Jr (Toulouse).

Il est l’une des satisfactions de ce début de saison, même si tout n’est pas parfait. Toutefois, personne ne s’attendait à voir Duje Caleta-Car à ce niveau au moment de son arrivée à l’été 2023. Pourtant, en l’espace d’un an, le défenseur croate s’est imposé comme un titulaire grâce notamment à l’arrivée de Pierre Sage sur le banc. L’entraîneur français lui a redonné confiance après avoir été placardisé par Fabio Grosso. Indiscutable aux côtés de Jake O’Brien, Caleta-Car a retrouvé la sélection et continue d’engranger les minutes malgré le repositionnement de Clinton Mata et l’arrivée de Moussa Niakhaté.

90 minutes manquées depuis le début de la saison

Depuis le début de la saison, il n’a tout simplement manqué que 90 minutes sur les 11 journées. C’était le 20 octobre dernier au Havre suite à une accumulation de cartons jaunes. Les avertissements, cela pourrait être la prochaine raison de l’absence de Duje Caleta-Car dans l’arrière-garde lyonnaise. En effet, sanctionné contre Lille et Saint-Étienne, le vice-champion du monde est de nouveau en sursis. Une appétence pour les biscottes qui en fait l’un des trois joueurs les plus avertis de la Ligue 1 depuis la reprise. Avec cinq jaunes, Caleta-Car partage cette place avec Benjamin André (LOSC) et Cristian Casseres Jr (Toulouse).