Ligue 1 : l’OL recule d’une place après son nul à Reims (1-1)

N’ayant pas réussi à valider sa domination par une victoire à Reims, l’OL continue de faire du surplace. Après avoir retrouvé le top 5 avant la trêve, les Lyonnais reculent d’une place au classement. Ils sont sont 6es après 12 journées.

Le temps des regrets, même s’il faut rapidement passer à autre chose. Ce lundi, les joueurs de l’OL vont se lancer dans la préparation d’une semaine délicate avec deux matchs au programme. L'un d'eux sera un long voyage vers l’Azerbaïdjan qui risque de faire du mal aux organismes. Ce voyage, Pierre Sage aurait certainement aimé le faire en qualité de quasi qualifié en Ligue Europa et après une bonne performance en Ligue 1. Il n’y a rien de tout ça. Ses joueurs ont pourtant montré un visage plus que séduisant pendant 45 minutes à Reims, samedi soir. Malheureusement, l’inefficacité offensive et un certain attentisme au retour des vestiaires ont eu raison de ce beau jeu. C’est donc un troisième nul (1-1) en cinq matchs qu’a concédé l’OL en terres champenoises.

Ça n'avance pas forcément plus vite devant

Si la formation continue sa série d’invincibilité, prendre point par point ne fait pas avancer. Cela fait même reculer, comme c’est le cas après cette 12e journée de championnat. Ayant réussi à réintégrer le Top 5 de la Ligue 1 pour la première fois depuis bien longtemps après le derby, l’OL n’y aura passé que 90 minutes. S’ils restent à portée de tir du podium et de la Ligue des champions, les coéquipiers de Corentin Tolisso ont perdu une place. Le nul à Reims (1-1) combiné à la victoire de Nice contre Strasbourg, dimanche soir, repoussent les Lyonnais à la 6e place. Pas loin du haut, mais pas loin de la 9e place non plus…