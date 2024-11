L'OL a certes des regrets de ne pas avoir battu Reims (1-1), mais il étire tout de même sa série d'invincibilité en Ligue 1. Le voilà à 7 rencontres sans défaite.

De retour de Reims, les joueurs et le staff de l'OL ont certainement bien plus de regrets que de raisons de se satisfaire du match nul ramené d'Auguste-Delaune samedi (1-1). Une victoire leur aurait en effet permis de mettre la pression sur Lille, vainqueur de Rennes (1-0), et surtout de s'assurer de rester dans le top 5 au terme de la 12e journée. Il n'en est rien, et on retiendra plutôt que l'Olympique lyonnais n'avance pas, malgré une série d'invincibilité qui se prolonge.

Cela fait désormais sept matchs de Ligue 1 que les hommes de Pierre Sage n'ont pas connu la défaite. Il faut remonter à la réception de Marseille en septembre pour retrouver la trace d'un revers rhodanien en championnat (2-3). Sur ce laps de temps, ils ont remporté quatre confrontations et partagé les points à trois reprises. Un bilan loin d'être catastrophique, mais qui reste frustrant à bien des égards.

Meilleure série en Ligue 1 depuis février-avril 2023

Les 15 unités récoltées sur la période lui ont tout de même offert l'opportunité de remonter au classement, mais il en faudra sûrement plus pour intégrer le top 4, l'objectif annoncé, synonyme de Ligue des champions. En attendant de voir la suite du programme, avec notamment Nice dimanche prochain, l'OL a réalisé son meilleur cycle dans l'élite depuis le passage entre février et avril 2023 (7 également). Une base de travail sur laquelle peut s'appuyer le groupe afin de corriger ce qui doit l'être (efficacité, constance...).