À l’approche de Noël et en ces temps d'inflation, les Bad Gones et Lyon 1950 s’associent pour les plus démunis. Comme chaque année, les deux groupes de supporters de l’OL organisent une collecte. Si d’ordinaire cela passe par une collecte de jouets, cette année, les supporters (ou non) peuvent faire un don.

Le froid commence doucement à toucher l’agglomération lyonnaise et après ce week-end marqué par la Fête des lumières, l’heure est à la générosité et à l’entraide. S’ils sont souvent décriés pour ce qui peut se passer dans leurs tribunes, les Bad Gones et les Lyon 1950 ne dérogent pas à leur tradition : celle d’organiser chaque fin d’année une collecte pour les plus démunis. En cette fin 2024, les deux groupes de supporters ont donc communiqué sur le lancement de cette collecte. Avec une particularité par rapport aux années précédentes.

Quand les supporters (ou non) de l’OL étaient invités à offrir des jouets pour les jeunes Gones et Fenottes auparavant, cette année, les Bad Gones et le Kop Virage Nord, en association avec Lyon 1950, ont lancé une cagnotte en ligne afin de réaliser des dons. Vous pouvez donc faire une bonne action en cette fin d’année en cliquant sur le lien suivant (Noël Asso 2024).