Prêté cet été par l'OL au FC Nantes, Johann Lepenant devrait rester en Loire-Atlantique à l'issue de la saison. Le club nantais souhaite lever l'option d'achat.

Johann Lepenant a visiblement trouvé à Nantes un endroit où il s'épanouit. Son passage à l'Olympique lyonnais, de l'été 2022 à août 2024, n'a pas forcément pris la tournure qu'il attendait, même s'il a connu des moments positifs sportivement, notamment à son arrivée. Sa grave blessure au genou en novembre 2023 a provoqué un tournant irrémédiable dans son aventure entre Rhône et Saône. Alors au cours du précédent mercato estival, l'international Espoirs a rejoint la Loire-Atlantique.

Transféré sous la forme d'un prêt, auquel on a jouté une option d’achat à 2,5 millions d’euros, l'ancien Caennais revit chez les Canaris. Titulaire lors des cinq dernières journées de championnat, il s'est même montré décisif, marquant deux fois de suite face à Angers (1-1) et Saint-Etienne (2-2). Un bilan auquel il faut ajouter une offrande contre les Verts.

Un accord pour qu'il ne joue pas face à l'OL

Mais il ne sera pas de retour dimanche à Décines à l'occasion du déplacement des Nantais sur la pelouse de l'OL. En effet, un accord existe entre les deux clubs, comme cela est régulièrement le cas lors des mouvements provisoires. Un aspect que regrette Antoine Kombouaré, qui, au vu des nombreuses absences, comptait forcément sur son milieu de terrain contre les Rhodaniens.

En revanche, la saison prochaine, Lepenant pourra sans aucun doute défier l'Olympique lyonnais. Son entraîneur a annoncé que la formation jaune et verte voulait conserver le footballeur de 21 ans. "On sait depuis le début qu’on va le garder, a affirmé le coach. On n’a pas pu le faire pour des raisons financières car on ne pouvait payer le contrat." La clause devrait donc sauter à l'issue de l'exercice 2024-2025, sauf improbable retournement de situation.