Quand l’OL a repris sa marche en avant à Toulouse, d’anciens joueurs lyonnais ont également brillé sur les pelouses de Ligue 1. Johann Lepenant et Diego Moreira ont trouvé le chemin du but.

On dit fréquemment qu’il n'y a pas de mauvais joueurs, que des mauvais contextes. Cet adage vaut souvent pour des joueurs passés par l’OL et qui brillent finalement ailleurs. Les exemples sont nombreux et dernièrement, la situation de Johann Lepenant a notamment interpellé. À son avantage au début de son aventure lyonnaise, le milieu a ensuite sombré et a eu du mal à revenir mentalement. Blessé en novembre 2023, il n’avait pas réussi à convaincre Pierre Sage de lui laisser une chance à son retour.

Prêté à Nantes durant l’été, Lepenant revit en Loire-Atlantique. Buteur lors de la dernière journée, l’international Espoirs a remis ça durant le week-end. En bon ancien Lyonnais, il s’est rappelé aux souvenirs de Saint-Etienne à la Beaujoire avec un deuxième but en deux matchs, puis une passe décisive après un festival dans la surface. Cela n’a pas empêché Nantes de concéder le nul contre l’ASSE (2-2) mais Johann Lepenant retrouve au moins des couleurs.

Premier but en pros pour Moreira

Il n’a pas été le seul ancien de la maison OL à briller sur les pelouses de Ligue 1. Si son passage entre Rhône et Saône a été furtif, Diego Moreira a laissé le souvenir d’un joueur attachant, à défaut d’être prêt pour la Ligue 1. Pourtant, depuis son arrivée définitive à Strasbourg durant l’été, le Portugais montre qu’il peut performer au haut niveau après avoir connu la réserve à Chelsea.

Tantôt titulaire, tantôt remplaçant, comme lors de la venue du RCSA au Parc OL fin août, Moreira a "vengé" son ancien club dimanche soir à la Meineau. Pour la venue de l’OM, l’ailier a marqué l’unique but de la rencontre et du même coup, sa première réalisation en professionnels. Diego Moreira a pu la fêter avec Mamadou Sarr, autre ancien Lyonnais titulaire côté strasbourgeois dimanche.