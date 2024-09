Grâce à un but de Malick Fofana dans le temps additionnel à Toulouse, l’OL a empoché les trois points. Une spécialité depuis l’arrivée de Pierre Sage.

Même Pierre Sage n’y croyait plus. Alors que l’OL n’avait rien montré en 90 minutes, n’avait pas cadré un tir et que le match se dirigeait vers un partage des points, l’entraîneur lyonnais a pu exulter sur son banc de touche. En suivant bien une percée dans la surface de Rayan Cherki et une frappe repoussée de ce dernier, Malick Fofana a libéré tout un groupe et les quelque 700 supporters présents au Stadium, dimanche. Comme à son habitude, l’ailier belge a joué les "supersub" pour enlever un poids à son équipe et ainsi offrir une première victoire à l’extérieur cette saison (1-2). L’OL est passé par un trou de souris, mais l’OL respire un peu mieux ce lundi.

"On sait que c'est toujours possible"

Le contenu est loin d’avoir été à la hauteur des ambitions lyonnaises, mais dans une saison, il faut savoir gagner les matchs même en n’étant pas bon. C’est le message martelé par Sage après la rencontre. Si l’attitude en première mi-temps a été pointée du doigt, celle en fin de match ne peut être saluée. "C’est de la force mentale. On sait que c’est toujours possible. Je tiens à féliciter les joueurs, car quand il reste une mini brèche, une mini opportunité et qu’on ne la voit pas de l’extérieur, c’est très bien qu’ils s’y engouffrent."

Habitué des remontées, l’OL a encore livré un scénario fou. Le but de Fofana à la 93e minute est le sixième à intervenir dans le temps additionnel en 2024 à l’OL. Personne n’a fait mieux dans l’élite et à l’heure de faire les comptes, cela a rapporté pas mal de points.