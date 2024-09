Toulouse aurait "dû mieux gérer le match à 1-0" contre l’OL

Ayant réussi à ouvrir le score avant le quart d’heure de jeu, Toulouse a profité des largesses de l’OL. Malheureusement, l’égalisation heureuse des Lyonnais a mis un coup au moral à des Toulousains pas assez patients.

Ils auraient voulu que l’hommage soit encore plus beau. Dimanche, tout le stade n’avait de pensée que pour Brice Taton et les quinze ans de son décès suite à un lynchage en Serbie. L’avant-match et le match contre l’OL ont été rythmés par les tifos et autres banderoles en direction du supporter décédé. Même les 700 supporters lyonnais se sont joints à cette cérémonie qui a duré 90 minutes. Malheureusement, le Toulouse de Carles Martinez Novell n’a pas réussi à terminer cet après-midi avec une victoire. Pourtant, le visage montré par les Violets a été à la hauteur de l’évènement. "La première mi-temps, je pense, elle était très bonne. Les trente premières minutes, on a mis beaucoup d'intensité. On aurait dû mieux gérer le match quand on gagnait 1-0, a noté Vincent Sierro sur DAZN. On était bien, on voulait continuer... Mais finalement, on s'est un peu cramés, je pense. On doit apprendre à gérer le match."

"Ne pas prendre un point, c'est une vraie déception"

Ayant ouvert le score avant le quart d’heure de jeu, les coéquipiers de Gboho ont malheureusement subi un coup du sort avec une égalisation de l’OL sur un csc de Nicolaisen. Une égalisation "malchanceuse" qui s’est traduite à la fin par une défaite dans les derniers instants de la partie. Le scénario reste encore en travers de la gorge du capitaine toulousain. "Très frustrant. On a investi beaucoup d'énergie tout le match. Prendre ce but à la fin, c'est vraiment décevant. Il y avait de quoi gagner le match. On s'est créé des occasions, on a les opportunités, on menait au score... Au final, même pas prendre un point, c'est vraiment une déception."

Comme l'avait souligné Pierre Sage avant la rencontre, le jeu toulousain ne se traduit pas par des points et le Téfécé est désormais premier non relégable avec cinq points.