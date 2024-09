Avant de recevoir l’OL, les Rangers enchaînent en championnat

Actuellement troisièmes du championnat d’Écosse, les Glasgow Rangers ont signé une deuxième victoire de suite. La formation de Philippe Clément, ancien coach de Monaco, s’est imposée 1-0 contre Hibernian.

Il est presque réducteur de limiter le championnat écossais au duel de Glasgow entre le Celtic et les Rangers, mais en prenant le meilleur début septembre, le Celtic a frappé un coup. Battus pour la première fois de la saison, les Rangers accusent depuis cinq points de retard après un nul dès la première journée. La saison est encore longue, mais dans le duel fratricide, les hommes de Philippe Clément ont déjà une longueur de retard. Toutefois, ils essayent de garder la cadence et ont enchaîné ce week-end un deuxième succès consécutif en championnat. Le seul but de Tom Lawrence à la 34e minute a suffi aux Rangers de prendre le meilleur sur Hibernian et ainsi garder la troisième place au classement du championnat d’Écosse.

Ce succès devrait permettre au club écossais d’aborder de la meilleure des manières son rendez-vous européen jeudi (21h). Vainqueurs à Malmö jeudi dernier, les Rangers reçoivent l’OL à Ibrox Park dans une ambiance qui s’annonce surchauffée. Si la nouvelle formule de la Ligue Europa fait que deux victoires n’assurent pas forcément la qualification, un grand pas sera fait par l’une des deux équipes en cas de succès.