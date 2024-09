Sage (OL) a toujours "bien aimé" ce que propose Toulouse

Invaincu depuis quinze matchs contre Toulouse, l’OL est pourtant dos au mur au moment de se rendre en Haute-Garonne. Toutefois, Pierre Sage s’attend à un match ouvert contre une formation qui aime faire du jeu.

La saison dernière, la double confrontation contre Toulouse n’avait pas été anodine pour l’OL et Pierre Sage. Après deux défaites pour commencer son mandat, l’entraîneur lyonnais avait goûté aux trois points grâce à un triplé d’Alexandre Lacazette. Cette deuxième victoire de la saison allait lancer une série importante avant la trêve hivernale et marquait le début de l’incroyable remontée. Au retour, la rencontre au Stadium avait été l’un des exemples des scénarios rocambolesques réalisés par les Lyonnais dans la deuxième partie de saison. Mené 2-1, l’OL l’avait finalement emporté 3-2 derrière une entrée décisive de Rayan Cherki (un but, une passe).

Six mois plus tard, c’est une affiche de bas de tableau qui se profile dimanche (15h) entre le 14e et le 15e de Ligue 1. Un classement qui ne reflèterait pas forcément le contenu des matchs des deux formations. "Ils ont fait une deuxième partie de saison de bonne facture, a déclaré Pierre Sage. Aujourd'hui, ils repartent de la meilleure des manières, car malgré le classement qu’ils affichent, leurs performances sont très bonnes."

Sage : "Un coach qui a la volonté de jouer"

Presque dos au mur après n’avoir pris que quatre points en cinq matchs, l’OL n’a plus vraiment le choix que d’une victoire au Stadium. Le succès en Ligue Europa a redonné de la confiance aux Lyonnais après la déroute contre l’OM et l’entraîneur compte sur la philosophie adverse pour signer un premier succès loin de Décines. "J’ai toujours bien aimé cette équipe dans ce qu’elle propose. Elle a un coach qui a la volonté de la faire jouer, sans être trop dogmatique. Il a été capable de transformer la manière de jouer de l’équipe pour se rapprocher de l’efficacité attendue et c’est ce qu’il a fait l’an dernier."

On pourrait donc s’attendre à un match ouvert dimanche en milieu d’après-midi. De quoi tourner en faveur de l’OL ?