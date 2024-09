Toulouse - OL : avant-match, horaire, diffusion TV

Avant-match, horaire et diffusion TV, retrouvez les informations pratiques avant le match de la 6e journée de Ligue 1 entre Toulouse et l’OL.

Avant-match

C’est la tête un peu moins à l’envers que l’OL débarque à Toulouse dimanche. Une semaine après la déroute contre l’OM, la formation lyonnaise n’arrive plus totalement la tête sous l’eau. La Ligue Europa est passée par là et le succès contre l’Olympiakos jeudi a redonné un peu de baume au cœur. Entre le clean-sheet, un Rayan Cherki décisif et des entrants impactants, Pierre Sage pouvait avoir le sourire. Toutefois, en Ligue 1, il y a urgence et la défaite contre Marseille ne s’est pas effacée au classement. L’OL pointe à la 15e place avec seulement quatre points et face à la formation qui la précède, les coéquipiers d’Alexandre Lacazette seraient bien avisés de l’emporter.

Pour y parvenir, il va falloir retrouver un peu d’efficacité, à l’image du capitaine, muet depuis le début de la saison. Pour cette rencontre de la 6e journée, Pierre Sage devrait pouvoir compter sur un groupe au complet, même si une incertitude demeure toujours pour Moussa Niakhaté. En face, Toulouse ne devrait pas avoir d’absent non plus et compte mettre un terme à une série infructueuse de victoires contre l’OL. Cela fait 16 matchs (14D, 2N) que cela dure et après une défaite à Brest, les Violets comptent bien se rattraper dans un après-midi hommage à Brice Taton, supporter toulousain agressé et décédé en Serbie lors d’un déplacement en 2009.

À quelle heure suivre Toulouse - OL ?

Avec le début de la Ligue Europa, l’OL a pris un abonnement pour jouer le dimanche. Hormis une affiche, l’enchaînement des semaines à trois jours pousse le club à jouer dans l’après-midi. Juste après le dessert et le digestif, les Lyonnais vont donc rentrer sur la pelouse du Stadium à 15h. Le coup d’envoi sera donné par Gaël Angoula. Ce dernier avait reçu son lot de critiques après de mauvaises décisions suite au Havre - OL de janvier 2024.

Sur quelle chaîne suivre Toulouse - OL ?

On peut se plaindre de devoir payer plein pot pour pouvoir regarder la Ligue 1. Mais avec huit matchs sur neuf par journée, facile de se demander si l’OL joue sur DAZN ou non. La réponse sera quasiment toujours positive et ce sera encore le cas dimanche à partir de 15h.