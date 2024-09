Pierre Sage célébrant le troisième but d’Alexandre Lacazette lors d’OL – Toulouse (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Quinzième de Ligue 1, l’OL se doit de passer la seconde en championnat pour recoller à la première partie de tableau. Cela tombe bien puisque les Lyonnais affrontent une formation de Toulouse qui leur réussit bien.

Comme il y a neuf mois, c’est un duel de bas de tableau qui se profile dimanche après-midi entre l’OL et Toulouse. Respectivement quinzième et quatorzième de Ligue 1, les deux formations ont un cruel besoin de points dans ce début d’exercice 2024-2025. Le championnat en est déjà à sa sixième journée et il n’y a donc plus de temps pour perdre des points en route. Que ce soit à Lens et encore pire contre l’OM dimanche dernier, les joueurs de Pierre Sage ont déjà grillé deux jokers.

Cela les aurait placés un peu plus haut dans le classement avec un brin de réussite et un peu plus d’attention. Mais c’est bien comme premier non relégable que l’OL se présente au Stadium. La victoire en Ligue Europa a-t-elle permis de remettre définitivement les têtes à l’endroit ? L’entraîneur lyonnais l’espère, même si seule la vérité du terrain fera foi.

Quatorze défaites pour Toulouse sur les quinze derniers matchs

À l’heure de se relancer, l’OL peut logiquement s’appuyer sur les deux confrontations de la saison dernière contre le Téfécé. Deux victoires acquises dans des contextes et des scénarios différents. Une première à Décines quand la formation lyonnaise était au fond du trou et avait finalement été à sens unique grâce à Lacazette (3-0). Une seconde en Haute-Garonne au terme d’une dernière demi-heure folle derrière Rayan Cherki (2-3). Six points sur six que l’OL aimerait bien retrouver face à un adversaire qui lui réussit plutôt bien ces dernières années. En effet, Toulouse n’a plus gagné depuis 15 rencontres contre le club lyonnais, ne récoltant que deux points au passage.