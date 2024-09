Toulouse - OL : vers un retour de Niakhaté

Moussa Niakhaté (OL) (Photo by Cyril Lestage / Cyril Lestage / DPPI via AFP)

Absent lors des deux derniers matchs, Moussa Niakhaté aurait pris la direction de Toulouse avec le reste de ses coéquipiers. En revanche, Ernest Nuamah aurait fait les frais des choix de Pierre Sage dans le groupe de l’OL.

En milieu de semaine, il s’était peut-être avancé trop vite, donc vendredi, Pierre Sage a préféré jouer la sécurité sur le cas Moussa Niakhaté. Absent contre l’OM puis contre l’Olympiakos, le défenseur était considéré comme incertain par son entraîneur pour le déplacement de l’OL à Toulouse. Gêné musculairement, Niakhaté a pourtant participé à la séance de vendredi et très certainement celle de veille de match puisque le Sénégalais se serait envolé vers la Haute-Garonne avec ses coéquipiers, d’après Le Parisien. Ce retour est une bonne nouvelle pour la formation lyonnaise, même si le duo Mata - Caleta-Car a plutôt bien tenu la baraque jeudi soir contre l’Olympiakos.

Nuamah, de titulaire à hors du groupe ?

Si en Ligue Europa, Sage avait eu le luxe de ne pas faire de choix avec la possibilité d’inscrire 23 joueurs sur la feuille de match, ce ne sera pas le cas pour cette rencontre de la Ligue 1. C’est un groupe de 21 éléments qui s’est envolé vers Toulouse et à ce jeu des choix, certaines entrées européennes semblent avoir porté leurs fruits. Toujours selon nos confrères, Saïd Benrahma a marqué des points, poussant Pierre Sage à laisser Ernest Nuamah et Gift Orban à la maison. Même chose pour Warmed Omari, qui n’a toujours pas joué une minute avec l’OL, et Mahamadou Diawara, pourtant entré en jeu contre l’Olympiakos.