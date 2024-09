Ayant encore trouvé le poteau jeudi contre l’Olympiakos, Alexandre Lacazette n’a toujours pas débloqué son compteur. Le capitaine de l’OL retrouve ce dimanche l’une de ses proies favorites avec Toulouse avec 12 buts en 15 matchs.

Avant le match contre Olympiakos, il avait avoué préféré ne pas marquer et que l’OL gagne dans cette campagne de Ligue Europa plutôt que l’inverse. Alexandre Lacazette a bien failli réussir à faire les deux en même temps. Ouvrir son compteur but et mettre son équipe devant au score. Malheureusement, comme c’est le cas depuis le début de la saison, la réussite a fui le capitaine lyonnais contre le club grec. Ayant déjà trouvé le poteau à deux reprises contre Strasbourg, Lacazette a vu sa frappe heurter le montant adverse juste après le retour des vestiaires. Un manque de réussite qui se poursuit donc pour l’attaquant, bien suppléé par Rayan Cherki et Saïd Benrahma jeudi.

Montpellier, sa cible favorite en carrière

Forcément, cette panne d’efficacité va suivre le numéro 10 lyonnais, ainsi que Georges Mikautadze, jusqu’à ce qu’il trouve le chemin du but. Et si c’était pour ce dimanche après-midi ? Il faudra attendre de savoir si Alexandre Lacazette va enchaîner une nouvelle titularisation mais en le sortant à la ?? minute contre l’Olympiakos, Pierre Sage a certainement voulu le préserver. Quoi qu’il en soit, en retrouvant Toulouse ce dimanche (15h), le vice-champion olympique retrouve l’une de ses proies favorites. Rien que la saison dernière, il a inscrit quatre des six buts rhodaniens dans la double confrontation. En carrière, ce sont douze buts en quinze matchs pour le capitaine. Seul Montpellier a vu Alexandre Lacazette être plus prolifique contre une équipe française (15).