Clinton Mata (OL) : "On se devait d'avoir une réaction"

Quatre jours après la défaite contre l'OM, l'OL s'est remis la tête à l'endroit contre l'Olympiakos (2-0). Avec une victoire et un match sans prendre de but, Clinton Mata savourait ce contrat rempli.

Clinton Mata, était-ce important de gagner après la défaite contre l'OM ?

Clinton Mata : C’est toujours très bien de commencer de cette manière. C’est de bon augure pour la suite. C’est sûr qu’on avait encore cette défaite en travers de la gorge. En tant que footballeur, on se doit d’avoir une fierté, d’être revanchard en tant qu’homme. C’est ce qu’on a montré aujourd’hui contre l’Olympiakos.

Qu'est-ce qui a changé par rapport à ce match dimanche ?

On a essayé de terminer les occasions. C’est ce qui nous a manqué lors du dernier match. On n’a pas eu de chance et on n’a pas été assez tueur offensivement ce jour-là. C’est ce qui fait la différence.

Une victoire, pas de but encaissé. Ça fait aussi du bien de gagner tranquillement ?

Ces derniers matchs, à part Lens, on n’a pas eu de scénario vraiment tranquille. C’était toujours un peu fou. Ce soir, on est tous heureux de pouvoir gagner ce match. Comme vous avez pu le dire, ne pas prendre de but, c’est encore mieux. On a apporté beaucoup de sérieux, on a joué très haut, très compact. On n’a pas laissé d’opportunités à l’adversaire ou de l’espérance, comme cela a pu être le cas contre Marseille. Il y a des matchs dans lesquels on laissait le doute à l’adversaire de pouvoir revenir.

"Les remplaçants font la différence directement et tant mieux"

C'était le retour de l'Europe pour l'OL, mais aussi pour vous. Qu'est-ce que ça représente ?

Ça fait du bien, c’est une autre atmosphère, les équipes sont prêtes d’entrée de jeu. On a répondu présent ce soir. C’est une bonne chose de faite.

Ce (jeudi) soir, Cherki a encore marqué. Comment jugez-vous ce retour ?

Il y a un exploit individuel, mais il y a une équipe derrière. On a un gros noyau dans ce groupe, ce qui nous permet de changer, comme on a pu le voir ce soir. Les remplaçants font la différence directement et c’est tant mieux pour nous. On espère qu’ils vont continuer à marquer. Je suis content pour lui, c’est un jeune joueur issu du club en plus. Je suis très heureux pour lui parce qu’il a resigné également donc ça montre que le club compte sur lui aussi.

Peut-on dire que cette victoire est le match le plus abouti de l'OL ?

C’est clairement un match plein, ça nous redonne de la confiance pour aller à Toulouse plus sereinement. C’est un des matchs où on a été le plus sérieux de la 1re à la dernière minute. On leur a mis la pression, c’est un match dans lequel il y a eu beaucoup de bonnes choses, mais il faut savoir qu’on va faire de la vidéo et qu’il y aura des choses à améliorer encore (sourires). Tout n’est pas parfait, mais ce sont de bonnes bases.

Qu'est-ce que vous visez dans cette Ligue Europa ?

La vérité, on ne s’est pas fixé d’objectifs. On va voir match après match, mais c’est sûr qu’en tant que compétiteur, on veut aller le plus loin possible. Mais on reste très calme, on prend match après match.