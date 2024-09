Après deux matchs frustrants à Lens et contre Marseille, l'OL de Pierre Sage a renoué avec la victoire contre l'Olympiakos. L'entraîneur lyonnais jugeait obligatoire ce succès.

Pierre Sage, est-ce que ce (jeudi) soir est un succès capital ?

Pierre Sage : C’est un succès qui est un bon remède par rapport aux deux dernières expériences en championnat, que ce soit à Lens ou contre Marseille, car on n’avait pas eu les résultats espérés. Ce (jeudi) soir, il y a bien sûr une évolution et ça peut être capital dans le sens où c’est la marche à suivre.

C’est un match qui doit donner aussi du crédit à tes choix et la façon de mobiliser tout le monde en plaçant Cherki au cœur du jeu, en alignant des Tessman, Zaha…

C’est ce que j’ai dit aux joueurs dans le vestiaire au moment de la causerie de fin de match. Une saison est longue et chacun d’entre eux va avoir à un moment donné un rôle à jouer. Chacun d’entre eux allait sûrement manger son pain noir durant une période. Saïd (Benrahma) n’était pas sur la feuille dimanche et n’était pas entré en jeu lors des deux derniers matchs. Là, il rentre et marque, c’est la meilleure des réponses et j’espère que ça ouvrera des perspectives. C’est important que chacun garde en tête le travail, l’espoir et la volonté de jouer.

Pour poursuivre sur cette gestion. Cela va vous permettre de concerner tout le monde quand on voit les entrants ?

On a profité de la trêve internationale pour que certains aillent chercher un peu de temps de jeu en sélection, mais on n’en tire pas profit directement. Au-delà du fait de mobiliser tout le monde et de voir un vestiaire investi et tourner vers les objectifs du club, on a besoin d’aligner des joueurs frais et capables d’enchaîner des performances pour performer dans les trois compétitions. Donc, c’est aussi important d’avoir un effectif large.

Rayan Cherki a vécu un été particulier. Il vient de prolonger et de marquer deux fois en deux matchs. Comment vous analysez ce retour ?

Après avoir prolongé son contrat, il va falloir qu’il prolonge la série de buts marqués. S’il reste sur ce rythme, c’est parfait.

"Cette victoire est un soulagement et une confirmation"

On parle de Cherki, mais il y a aussi Tolisso qui semble revenir à un très bon niveau…

Je ne suis pas vraiment surpris parce qu’il a la chance d’enchaîner les entraînements et les matchs. Sa santé le laisse tranquille et il redevient le joueur qu’il était. Je suis très content pour lui, car il avait de l’ambition sur cette saison. Il me l’a affichée et il l’a assumée sur ses matchs.

L’Olympiakos a changé de système. Est-ce que ça vous a servi et est-ce que c’est quelque chose que vous aviez imaginé ?

On ne les attendait pas sur un 3-5-2. Je pense qu’ils ont voulu nous surprendre et s’adapter à notre système sur les derniers matchs. Finalement, ça les a peut-être surpris à leur tour du fait qu’on joue avec un autre système avec des ailiers. Notre bon début de match peut être lié à ça.

La saison démarre vraiment ?

On verra dimanche à Toulouse et j’espère qu’on verra bien. Le groupe avait besoin d’une victoire, on était frustré à Lens, plus que déçu dimanche soir alors qu’on avait la sensation d’avoir deux fois quelque chose qui nous tendait les bras. Ça a été un soulagement, mais aussi la confirmation qu’on est capable d’aligner performance et résultat.