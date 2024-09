Rayan Cherki buteur lors d’OL – Olympiakos (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Après la déconvenue contre l’OM, Pierre Sage a trouvé des solutions contre l'Olympiakos (2-0). À commencer par aligner Cherki dans une position où il s’est illustré. Voici nos deux tops.

Top : Cherki un retour dans le 11 réussi

Buteur contre l’OM, auteur d’une sortie médiatique remarquée après cette défaite au goût amer (2-3), Rayan Cherki a poursuivi sur sa lancée, jeudi soir, pour le retour de la Coupe d’Europe dans le Rhône. Installé en numéro 10 dans un système en 4-2-3-1, avec trois joueurs à vocation offensive, le numéro 18 de l’OL a réalisé un match plein. Une prestation aboutie durant 68 minutes de jeu disputées (85% de passes réussies (40/47), 5 passes clés (1 à sa sortie) - 2 tirs -1 but - 4 dribbles réussis (1 à sa sortie), 67% de duels remportés (4/6), 3 ballons récupérés).

Cherki acclamé par le Parc OL

Dans un match où il a fallu attendre le second acte pour voir l’OL faire la différence sur son adversaire, Rayan Cherki a montré la voie à ses partenaires. D’une mine du droit, il n’a laissé aucune chance au portier de l'Olympiakos (1-0,65e). Un but qui est venu récompenser les efforts de celui qui vient de prolonger son aventure avec son club amateur. Acclamé à sa sortie par les 24 214 supporters, Rayan Cherki, remplacé par Said Benrahma l’autre buteur du soir, a en tout cas trouvé sa place dans ce rôle de meneur. Doué assurément, agaçant souvent, incompris parfois, Rayan Cherki ne laisse, en tout cas, personne indifférent.

Top : Sage a rectifié le tir

Disons les choses, Pierre Sage n’a pas bien compris qu’on puisse imaginer un seul instant qu’il était un entraîneur frileux. Au pied du mur, après la déconvenue en championnat dimanche dernier (2-3), l’entraîneur de l’OL se devait de réagir. Ce qu’il a fait. Et de bonne manière. Son 11 de départ concocté pour ce premier match de Ligue Europa affichait, sur le papier, les intentions rhodaniennes pour cette rencontre européenne. Pour défier les Grecs de l'Olympiakos, exit le-5-2 utilisé depuis trois rencontres de Ligue 1, retour à un 4-2-3-1.

Coaching gagnant avec l'entrée de Benrahma buteur

Avec trois éléments à vocation offensive pour accompagner Alexandre Lacazette à la pointe de l’attaque, l’OL s’est montré entreprenant sans être décisif. Mais, le revenant, Rayan Cherki aligné dans un rôle de meneur, a libéré les siens lors du second acte (65ᵉ). Son remplaçant choisi, Said Benrahma a quant à lui doublé la mise (71ᵉ). Et validé pleinement le plan établi par Pierre Sage.