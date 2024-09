L’OL soigne son retour en Europe contre l’Olympiakos (2-0)

Lyon’s players celebrate their team’s second goal during the UEFA Europa League 1st round day 1 football match between Olympique Lyonnais (OL) and Olympiakos at the Parc Olympique Lyonnais stadium in Decines-Charpieu, central-eastern France, on September 26, 2024. (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Malgré un nouveau déficit d’efficacité, l’OL a réussi à faire la différence en deuxième mi-temps. Derrière des buts de Cherki et Benrahma, les Lyonnais soignent leur retour en Europe avec une victoire.

Près de 900 jours qu’ils attendaient ça. Après plus de deux ans d’absence, les supporters de l’OL pouvaient de nouveau revivre l’odeur des soirées européennes ce jeudi soir à Décines. Malheureusement, avec la fermeture des deux virages suite à des sanctions de l’UEFA, le Parc OL n’affichait pas complet et était loin des grosses ambiances que l’on a pu connaitre dans l’enceinte décinoise. Qu’importe, la Coupe d’Europe était bien de retour dans la capitale des Gaules. Quatre jours après la défaite embarrassante contre l’OM, les joueurs de Pierre Sage avaient à se faire pardonner et y sont parvenus contre l’Olympiakos. L’OL lance cette campagne de Ligue Europa avec une victoire (2-0) mais la formation lyonnaise est encore loin de s’être rendue la tâche aisée.

Une première mi-temps en mode handball

Pour cette première européenne, Pierre Sage avait choisi de revoir sa copie. Après trois rencontres avec une défaite à trois, l’entraîneur est revenu à du classique avec un schéma en 4-2-3-1 et quatre éléments à vocation offensive. Après l’inefficacité contre Marseille, l’objectif était d’assomer l’Olympiakos le plus rapidement possible. Ce n’est clairement pas le chemin qu’a pris la rencontre. Oui, l’OL a dominé de la tête et des épaules avec près de 67% de possession durant le premier acte. Mais, une fois de plus, les coéquipiers d’Alexandre Lacazette ont manqué de ce côté tueur face au but grec. Tel un match de hand, le ballon a navigué de droite à gauche de la surface, sans vraiment créer le danger sur le but de Tzolakis.

Le portier de l’Olympiakos a malgré tout dû s’employer par deux fois pour repousser des tirs en angle fermé de Tolisso (26e) et Lacazette (45e). Deux frissons dans le Parc OL qui a clairement montré son impatience à certains moments face à des Lyonnais trop timides dans le dernier geste. Avec sa ligne de cinq, l’Olympiakos a cherché avant tout à ne pas perdre. Sans un magnifique arrêt de Perri sur une frappe enroulée de Rodinei (32e), le dernier vainqueur de la Ligue Europa Conférence aurait même pu faire mieux que rentrer avec un nul à la pause.

Cherki décisif, Benrahma et Zaha soignent leur entrée

Au retour des vestiaires, le discours de Pierre Sage a sûrement été de mettre encore un peu plus la pression dans le camp adverse pour enfin asseoir la domination lyonnaise. Il a failli être entendu, mais la poisse continue de poursuivre Lacazette. Muet depuis le début de la saison, le capitaine a vu sa frappe déviée heurter le poteau de Tzolakis (47e). Dans la foulée, un retour salvateur de Caleta-Car sur sa ligne (49e) a encore empêché les visiteurs de prendre l’avantage. L’ombre de l’OM a de nouveau pesé sur ce match, à se demander comment l’OL allait trouver le moyen de perdre cette rencontre.

En voyant Tolisso buter sur le gardien adverse par deux fois (59e, 64e), le scénario du pire pouvait se profiler. Finalement, l’éclaircie est venue d’une énième frappe en angle fermé. Seulement, cette fois, la frappe en force de Rayan Cherki a fait mouche et libéré le Parc OL (65e). Un premier but qui en a appelé un deuxième sous le coup d’un triple changement. Une passe de Zaha vers Benrahma a permis à l’OL de faire le break du bout du pied quasiment dans la foulée. Une libération qui a failli se transformer en peur quand Caleta-Car a trompé Perri d’une tête imparable (87e). Heureusement, une position d’hors-jeu de Willian au départ a permis aux Lyonnais de garder cette avance de deux buts. Pour son retour en Europe, l’OL relève la tête et gagne de la confiance en vue de Toulouse.