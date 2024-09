OL - Olympiakos : Sage revient au 4-2-3-1 avec Cherki en meneur

Alexandre Lacazette et Rayan Cherki, joueur de l’OL (Photo by FRANCOIS LO PRESTI / AFP)

Après trois matchs avec une défense à trois, Pierre Sage a choisi de revenir à un système en 4-2-3-1 pour OL - Olympiakos. Rayan Cherki débutera derrière Alexandre Lacazette en qualité de meneur.

Cela faisait partie de ses réflexions et finalement, elle a eu ses faveurs. Mercredi, Pierre Sage avait concédé qu’un retour à une défense à quatre était l’une des options envisagées par le staff technique pour OL - Olympiakos. Le dernier entraînement semble l’avoir conforté dans cette direction puisque l’entraîneur lyonnais abandonne son 3-5-2 utilisé depuis trois matchs en championnat pour revenir à un 4-2-3-1 pour ce premier rendez-vous européen. Ayant plutôt mal pris d’avoir été vu comme trop frileux après l’OM, Sage répond avec des arguments ce jeudi soir. Il y aura trois éléments à vocation offensive pour accompagner Alexandre Lacazette en pointe.

Nuamah et Fofana sur les ailes

Buteur pour son retour et agacé de l’issue négative de l’Olympico, Rayan Cherki a malgré tout tapé dans l’oeil de son coach qui a choisi de l’aligner derrière le capitaine lyonnais. Ernest Nuamah et Malick Fofana auront tous deux l’occasion de se montrer d’entrée de jeu avec une titularisation. En revenant à une défense à quatre, Pierre Sage ne bouleverse malgré tout pas tout puisqu’il s’appuie sur l’ossature déjà présente contre l’OM. Ainsley Maitland-Niles sera à droite tandis que Nicolas Tagliafico quitte l’axe pour glisser à gauche. L’axe central sera composé de Clinton Mata et Duje Caleta-Car, buteur pour la première fois avec l’OL dimanche.

La composition de l’OL contre l’Olympiakos : Perri - Maitland-Niles, Mata, Caleta-Car, Tagliafico - Matic, Tolisso - Nuamah, Cherki, Fofana - Lacazette