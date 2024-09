L’OL retrouve la Coupe d’Europe, 895 jours plus tard

Après l’élimination en quarts de Ligue Europa contre West Ham en avril 2022, l’OL est de nouveau européenne. L’attente de près de 900 jours va prendre fin ce jeudi soir (21h) contre l’Olympiakos.

La dernière image européenne de l’OL remonte déjà à loin… Locomotive du football française sur le Vieux Continent pendant de nombreuses années, le club lyonnais a avant tout brillé par son absence lors des deux dernières campagnes. La faute à une 8e puis une 7e place en 2022 et en 2023 en Ligue 1. Le scénario du pire aurait pu se réécrire la saison dernière mais une improbable remontée a permis aux coéquipiers d’Alexandre Lacazette de retrouver la Ligue Europa cette saison. La C3 est d’ailleurs le dernier souvenir en Europe du club et pas forcément le meilleur. Alors que le tirage semblait avoir été plutôt clément sur le papier, l’OL de Peter Bosz s’était cassé les dents sur West Ham. Après un nul Londres, les Lyonnais avait été balayés au Parc OL par les Hammers (0-3).

Les sifflets avaient accompagné la sortie des joueurs et ce jeudi (21h), l’espoir est d’avoir une issue plus heureuse. L’enceinte de Décines n’affichera pas complet à cause des sanctions de l’UEFA et de la fermeture des virages mais ce réveil européen doit être bénéfique à plus d’un titre. Lancer parfaitement une campagne de Ligue Europa new-look et effacer quelque peu la douleur de la défaite contre l’OM dimanche dernier. Et dans le même temps préparer au mieux le déplacement à Toulouse dans trois jours. Un sacré programme, 895 jours après le dernier match de Coupe d’Europe de l’OL.