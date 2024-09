Sage revient sur la sortie de Cherki après OL - OM

N’ayant pas hésité à utiliser le mot "honte" après la défaite de l’OL contre l’OM, Rayan Cherki n’a pas été déjugé par Pierre Sage. L’entraîneur lyonnais a compris la frustration de son joueur.

En laissant parler son cœur plutôt qu’un discours policé d’après-match, Rayan Cherki a déclenché une vague de réactions plus ou moins positives. Ayant réussi à égaliser à la 92e minute, le joueur offensif ne s’attendait pas à voir l’OL perdre ce match dans la foulée. Forcément frustré par le résultat, il avait alors parlé de "honte" de ne pas avoir réussi à s’imposer à onze contre dix pendant 85 minutes et un nombre incalculable d’occasions franches.

Interrogé dans la foulée, Pierre Sage avait jugé le mot honte comme un mot fort. Trois jours après cette sortie médiatique, l’entraîneur lyonnais est resté sur sa position, tout en prenant la défense de son joueur. "Je pense que tu ne réponds pas la même chose 5-10 minutes après la rencontre et une heure après. À ce moment-là, il y avait beaucoup de frustration. Il avait égalisé et on a repris un but derrière. Donc ça lui enlève ce rôle qu’il aurait pu avoir, a détaillé Sage en conférence avant OL - Olympiakos. Ce qui m’importe, c’est le contexte sur le terrain et en séance. Les sorties médiatiques, je les commente, mais ça n’en fait pas un bon ou un mauvais joueur de foot."

Vers une association avec Lacazette jeudi ?

De retour dans le groupe lyonnais après sa prolongation de contrat la veille du match, Rayan Cherki aurait aimé jouer les sauveurs. Ce ne fut pas le cas, mais le numéro 18 lyonnais aura peut-être une occasion de se rattraper jeudi soir en Ligue Europa. Questionné sur le système et la possibilité de repasser à quatre derrière avec un meneur, Pierre Sage n’a pas écarté l'idée de voir Cherki être associé à Alexandre Lacazette. "Oui, c’est une vraie option (d’associer Cherki à Lacazette, ndlr). C’est une association qui marche bien en plus. C’est effectivement un sujet de réflexion." Et si cette fin septembre était le retour en grâce de Rayan Cherki ?