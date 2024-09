OL, OM, Sage, Olympiakos : "Tant qu’il y aura des Gones" en direct

Ce lundi, vous pouvez suivre votre émission "Tant qu'il y aura des Gones" à 19h. Au menu, retour sur la défaite de l'OL contre Marseille, le coaching de Pierre Sage mais aussi la Ligue Europa qui revient jeudi à Décines.

En plus de sa bonne humeur, il est dommage que Nicolas Puydebois ne soit pas présent sur le plateau de "Tant qu'il y aura des Gones" ce lundi soir. Retenu par des obligations, notre consultant de choc aurait pourtant eu des choses à dire sur la défaite de l'OL face à l'OM dimanche soir (2-3). Mais ne vous inquiétez pas, l'ancien gardien champion de France serait bien dans l'émission, le temps de quelques instants. Il donnera son avis sur la prestation lyonnaise tandis qu'Enzo Reale et Kévin Joss-Rauze (ancien basketteur professionnel) réagiront sur le plateau aux côtés de Razik Brikh.

La défaite à onze contre dix va bien évidemment occuper une grande partie de ce nouveau numéro de TKYDG avec la question de savoir les causes de ce revers. Il y a forcément l'inefficacité offensive mais y a-t-il plus ? Le rôle joué par Pierre Sage sera décortiqué alors que la bataille tactique avec Roberto De Zerbi était attendu. Le dernier thème tentera d'apporter un peu plus de sourire avec les regards tournés vers la retour de la Coupe d'Europe à Décines. La Ligue Europa prend place jeudi au Parc OL avec la venue de l'Olympiakos.

Comme vous en avez l’habitude désormais, votre émission est à suivre en direct tous les lundis à partir de 19 heures sur toutes nos plateformes : Youtube, Facebook, Twitch, Twitter, Lyon Capitale TV, Dailymotion.