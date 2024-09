Avant d’affronter l’OL, l’Olympiakos s’incline aussi en championnat

Les joueurs de l’Olympiakos célèbrent la Ligue Europa Conference (Photo by Angelos Tzortzinis / AFP)

Invaincu depuis quatre matchs, l’Olympiakos a chuté durant le week-end face à l’Aris Salonique. Le club grec pointe à la 3e place avant d’affronter l’OL en Ligue Europa.

Au lendemain de la déception liée à la défaite (2-3) contre l’OM, les joueurs de l’OL vont vite devoir relever la tête. Non pas avec la Ligue 1, mais bien le retour de la Ligue Europa au programme ce jeudi. Après deux ans d’absence, le club lyonnais va regoûter à ces soirées européennes avec un match à domicile pour lancer cette campagne 2024-2025. Ce jeudi à 21h, les hommes de Pierre Sage reçoivent l’Olympiakos, une semaine avant de se rendre en Écosse pour affronter les Glasgow Rangers. La parenthèse européenne entre deux matchs de Ligue 1 (Marseille et Toulouse) devrait permettre au staff de faire tourner, mais aussi de se remettre les têtes à l’endroit.

Première défaite de la saison

L’OL n’aborde clairement pas ce match avec le plein de confiance, mais le club grec a, lui aussi, déchanté durant le week-end. Invaincu depuis le début de la saison avec trois victoires et un nul, l’Olympiakos a chuté pour la première fois sur la pelouse de l’Aris Salonique. Menés 2-0, les Grecs ont réduit la marque par l’intenable Ayoub El Kaabi à la 96e minute et ce fut avant tout anecdotique. Avec l’ancien Monégasque Gelson Martins titulaire dans un 4-2-3-1, le club du Pirée pointe désormais à la 3e place du championnat grec avant de rejoindre la France et Lyon mercredi en cours d’après-midi.