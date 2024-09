OL : Caleta-Car et Mata en sursis à Toulouse

Avertis contre Marseille dimanche soir, Duje Caleta-Car et Clinton Mata en sont désormais à deux cartons en cinq matchs. Les deux défenseurs de l’OL sont à présent sous la menace d’une suspension.

L’épée Damoclès fait déjà son apparition dans les rangs de l’OL après seulement cinq matchs disputés dans cette Ligue 1. Depuis dimanche soir et la défaite contre l’OM (2-3), deux joueurs lyonnais sont sous la menace d’une suspension dans les semaines à venir. Malheureusement, cela concerne à chaque fois le secteur défensive et qui plus est la défense centrale. À son avantage dans le domaine offensif contre les Marseillais avec deux passes décisives, Clinton Mata s’est rendu coupable d’une faute d’antijeu sur un coup de rein de Mason Greenwood pendant le temps additionnel de la première mi-temps.

Si l’on a un temps pensé que Corentin Tolisso avait reçu le carton jaune, ce dernier a bien vu le nom de Mata associé à cette faute de la 46e minute. Cela ne l’a pas empêché de tacler par-derrière dans les pieds de Rongier pour l’ouverture du score de l’OL, mais Mata va désormais devoir faire attention. Déjà averti en toute fin de match contre Monaco, le natif de Verviers a vu jaune par deux fois depuis le début de la saison.

Caleta-Car, buteur pour la 1re fois

Il n’est pas le seul dans cette situation. Si Alexandre Lacazette et Rayan Cherki ont été sanctionnés pour la première fois dans cet exercice 2024-2025, Duje Caleta-Car se retrouve lui aussi dans la même situation que Clinton Mata. En retard sur une intervention en fin de match, le premier buteur de la soirée entre l’OL et l’OM a été averti par Benoit Bastien. Le voilà donc sous la menace après son premier jaune à Rennes dès l’ouverture du championnat. Le secteur défensif étant déjà juste en quantité, Pierre Sage pourrait se retrouver avec deux défenseurs en moins dans les semaines à venir.