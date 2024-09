OL : fin de série pour Caqueret

Remplaçant au coup d’envoi d’OL - OM (2-3), Maxence Caqueret a vu sa série de titularisations prendre fin dimanche soir. Le milieu s’arrête à 53.

Sa prestation à Lens a eu raison de sa série. Auteur d’un début de saison compliqué avec l’OL, Maxence Caqueret avait livré une prestation très en dedans dans le nord de la France. Présent en conférence de presse vendredi, le milieu ne s’était pas caché et avait assumé une baisse de régime dans ses performances par rapport à la seconde partie de saison passée. Pierre Sage avait beau lui avoir maintenu sa confiance publiquement, la nouvelle concurrence dans l’entrejeu a poussé le technicien à titulariser Jordan Veretout aux côtés de Nemanja Matic et Corentin Tolisso.

Un dernier match sur le banc en avril 2023

Ce choix a eu des conséquences dans les statistiques de Maxence Caqueret, l’infatigable milieu de terrain. Cela faisait près d’un an et demi que le numéro 6 de l’OL n’avait plus démarré un match dans la peau d’un titulaire. C’était le 5 avril 2023 lors de la demi-finale de Coupe de France perdue sur la pelouse du FC Nantes. Depuis, Caqueret avait enchaîné 53 titularisations de suite. Une série qui a pris fin dimanche soir pendant l’Olympico perdu (2-3) malgré son entrée en deuxième période.