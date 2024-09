OL - OM (2-3) : Sage, joueurs… Tous coupables ?

Ce lundi, il y avait des choses à dire sur le plateau de Tant qu’il y aura des Gones. Avec Kévin Joss-Rauze comme invité, l’équipe de TKYDG est revenue sur la prestation de l’OL contre l’OM.

Il n’était pas présent sur le plateau, mais Nicolas Puydebois a malgré tout passé une tête. Notre consultant de choc ne pouvait pas ne pas intervenir au lendemain d’une défaite improbable de l’OL contre Marseille à domicile. Avec l’aide des technologies d’aujourd’hui, l’ancien gardien lyonnais n’a pas manqué de pointer l'attitude des joueurs et le coaching de Pierre Sage dans ce revers en supériorité numérique. Difficile de lui donner tort et ce ne sont pas Enzo Reale et Kévin Joss-Rauze, invité du jour, qui sont allés à l’encontre de Nicolas Puydebois. Ce lundi, il y avait des choses à dire dans ce nouveau numéro de "Tant qu’il y aura des Gones" et pas en bien, malheureusement.

Sage trop frileux ?

Sans surprise, le visage lyonnais dans l’Olympico a occupé la quasi-intégralité de l’émission avec différents débats sur la table. D’abord, l’attitude des joueurs dans un premier thème, avec notamment l’inefficacité offensive symbolisée par Alexandre Lacazette. Seulement, tous se sont accordés à dire qu’ils n’étaient pas les seuls fautifs de cette déroute. Attendu au tournant dans ce duel avec Roberto De Zerbi, Pierre Sage n’a pas réussi l’examen de passage, en se montrant peut-être trop frileux. Mais avec le nombre d’occasions franches durant la partie, avait-il vraiment des raisons de tout changer en deuxième mi-temps ? Ce fut l’une des grandes questions de ce lundi avant de passer sur une note plus positive avec le retour de la Coupe d'Europe dans le programme lyonnais.