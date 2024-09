Ligue 1 : Gaël Angoula pour arbitrer Toulouse - OL

Gaël Angoula, arbitre de Ligue 1 et Ligue 2

En recherche de points, l'OL ira à Toulouse dimanche pour la 6e journée de Ligue 1. Une affiche dirigée par Gaël Angoula.

Et revoilà l'OL dos au mur. Le mot crise est peut-être encore fort, mais le revers à la maison contre Marseille dimanche (2-3) fait mal et va forcer les hommes de Pierre Sage à se concentrer avant tout sur le ventre mou plutôt que sur l'Europe, au moins pour l'instant (14es). Les Rhodaniens ont besoin de points, et cela commence dès dimanche avec le déplacement à Toulouse lors de la sixième journée de Ligue 1. Entre les deux, la réception de l'Olympiakos lancera le parcours européen jeudi (21 heures), avec une possibilité de soulager un peu les têtes.

Contesté par l'OL face au Havre en janvier dernier

Pour revenir sur le match de championnat, nous savons déjà que Gaël Angoula sera l'arbitre de cette partie prévue à 15 heures dimanche. L'ancien joueur professionnel a croisé la route de l'Olympique lyonnais cet été lors du duel amical contre le Torino (0-0), mais surtout face au Havre en janvier 2024. Une affiche qui a fait couler beaucoup d'encre, avec des décisions que le club septuple champion de France n'avait pas appréciées lors de la défaite 3-1 en Normandie.

Dans sa tâche, l'officiel de 42 ans sera épaulé par ses assistants Laurent Coniglio et Julien Garrigues. Pour l'aide vidéo, nous aurons Bruno Coué et Mehdi Mokhtari. Le 4e arbitre et remplaçant en cas de pépin sera Ahmed Taleb.

À noter que le Téfécé est actuellement 13e, soit juste devant les partenaires d'Alexandre Lacazette, avec cinq unités au compteur. Une confrontation qui vaut déjà cher pour l'OL.