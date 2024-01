La Direction de l’arbitrage devrait bientôt rencontrer l’OL 

Stéphane Lannoy, dirigeant de la Direction technique de l’arbitrage (Photo by LOIC VENANCE / AFP)

Suite aux faits de jeu contre Le Havre dimanche, la Direction technique de l’arbitrage a échangé avec Laurent Prud’homme, le directeur général de l’OL. Une rencontre pourrait prochainement avoir lieu.

Quelques minutes seulement après le coup de sifflet final de la partie entre Le Havre et l’OL dimanche (3-1), David Friio, directeur sportif de la formation rhodanienne, avait fait entendre sa voix en zone mixte. Mécontent de l’arbitrage de cette affiche, à la fois de Gaël Angoula et de la Var, le dirigeant était revenu sur plusieurs faits de jeu ayant émaillé le revers en terre normande.

Du possible carton rouge et penalty après le tacle sur Clinton Mata, à la potentielle main havraise dans la surface un peu plus tard, Friio a surtout pointé du doigt l’incohérence, selon lui, des décisions.

Un tacle "maîtrisé" selon la DTA

Dans divers médias, la Direction technique de l’arbitre (DTA), représentée par Stéphane Lannoy, a tout d’abord décortiqué l’action sur le latéral lyonnais. “Le défenseur havrais tacle de façon maîtrisée le ballon, qui est son objectif et qu’il touche de sa jambe gauche. Après, on ne peut pas arrêter son geste, il finit sa course sur la cheville de son adversaire. Mais à aucun moment son tacle n’est pas maîtrisé, a justifié le patron de l’institution. Il n’y a pas excès d’engagement. L’assistant vidéo a fait un excellent travail. Il a recherché l’ensemble des caméras pour avoir tous les angles de vue. La bonne décision était de laisser jouer.”

Concernant la main en fin de première période, le responsable de la DTA explique que "le ballon va dans un premier temps sur la poitrine du Havrais avant de heurter le bas de son aisselle." Et pour la nomination de Gaël Angoula, né au Havre, "il y a zéro sujet" a-t-il répondu.

L'OL n'a que peu goûté à cette sortie médiatique

Voilà pour les interprétations, mais cela n’enlève pas le soulèvement de plusieurs questions. Pour essayer de répondre à ces dernières, la DTA prévoit de se réunir avec le staff de l’Olympique lyonnais, en visio ou en direct. “Nous sommes au service du football et des clubs”, a affirmé Lannoy qui a échangé lundi avec Laurent Prud’homme, le directeur général des septuples champions de France.

Rappelons d'ailleurs que l'OL a du mal à comprendre cette sortie dans la presse, à quelques heures de la commission de discipline, avec des déclarations qu'il estime partielles.