Arbitrage : après Le Havre, comment l'OL prépare la suite

John Textor en discussions avec Laurent Prud’homme lors de Pontarlier – OL (Photo by SEBASTIEN BOZON / AFP)

Agacé et interloqué par l'arbitrage du match contre Le Havre dimanche (3-1), l'OL a échangé avec la Direction technique lundi. Le club prépare également la commission de discipline mercredi.

Chacun est resté dans son rôle. Après la rencontre perdue au Havre dimanche (3-1), Pierre Sage a très rapidement évacué le sujet de l'arbitrage, tandis que David Friio, le directeur sportif, a lui mis sur le tapis la performance de Gaël Angoula et de l'assistance vidéo.

Entre les exclusions et les situations litigieuses dans la surface havraise, l'Olympique lyonnais voulait des explications, et il les a obtenues. Lundi, Laurent Prud'homme, directeur général, a échangé avec Stéphane Lannoy, patron de la Direction technique de l'arbitrage.

L'OL voulait des explications

Selon nos informations, les deux dirigeants ont principalement discuté des décisions de l'officiel sur la pelouse du stade Océane, le club ayant du mal à comprendre les décisions et non-décisions de l'ancien joueur professionnel.

Au sein de l'institution rhodanienne, le choix a été fait de ne pas appuyer sur le fait que Gaël Angoula soit né au Havre. Il convient toutefois de rappeler qu'il avait parfaitement le droit d'être nommé pour cette affiche car il réside dans le Gard et est lié à la Ligue d'Occitanie.

Le choix #Angoula, né au #Havre et très implanté localement, pour arbitrer #HACOL fait beaucoup réagir en coulisses les dirigeants de l'#OL... — Olympique-et-Lyonnais (@oetl) January 14, 2024

A la suite de ce coup de téléphone entre Prud'homme et Lannoy, l'OL a tout de même eu la (désagréable) surprise de voir la teneur de ce dialogue sortir dans la presse, via des déclarations, que l'Olympique lyonnais juge partielles. Le timing aussi interroge en interne, puisque au club, on y voit une forme de pression mise sur la commission de discipline qui se réunira mercredi.

Préparer la commission de discipline de mercredi

L'épisode étant maintenant passé, les septuples champions de France (2002-2008) veulent se concentrer sur la préparation de la commission. Les cas de Jake O'Brien et Duje Caleta-Car y seront étudiés. Les deux joueurs ayant été exclus directement face aux Normands, ils peuvent s'attendre à des sanctions un peu plus lourdes. Une chose est sûre, ils ne seront pas qualifiés pour le 16e de finale de Coupe de France vendredi contre Bergerac (National 2).

Afin de défendre ses dossiers, l'OL sera représenté notamment par Laurent Prud'homme et Jean Sudres, responsable juridique.