Mercato : suivi par l'OL, David Carmo va signer à l’Olympiacos

David Carmo (Porto) (Photo by MIGUEL RIOPA / AFP)

Courtisé par l'OL lors de ce mercato, David Carmo (Porto) est proche de s'engager en prêt avec l’Olympiacos (Grèce).

Après avoir assez rapidement recruté trois joueurs lors de ce mercato, l'OL cherche encore à finaliser d'autres pistes, principalement au milieu et en attaque. Mais durant ce mercato hivernal, David Friio, le directeur sportif, et son équipe ont aussi prospecté afin de renforcer la ligne arrière. Adryelson est arrivé, et ces derniers jours, le nom de David Carmo, footballeur de Porto, est revenu parmi les possibles renforts.

Un dossier a priori loin d'être prioritaire au vu des autres secteurs de jeu, mais qui de toute manière, ne se finalisera pas. En effet, le journaliste spécialiste des transferts, Fabrizio Romano, indique que le défenseur s'apprête à s'engager avec la formation grecque de l’Olympiacos.

Porto trop gourmand ?

De son côté, Foot Mercato et RMC Sport expliquent que l'Olympique lyonnais, malgré une offre, n'a pas trouvé d'accord avec le club portugais. Le grand (1m96) central gaucher de 24 ans est donc parti pour signer en Grèce en prêt. Pour les septuples champions de France (2002-2008), les dirigeants des Dragons se montreraient trop gourmands concernant l’indemnité de prêt payant.

Rappelons que l'actuel 3e de la Liga Portugal ne retiendra pas Carmo, ce dernier étant en difficulté avec son entraîneur Sergio Conceição. Il a d'ailleurs évolué avec la réserve dimanche dernier contre Benfica B, manquant le duel face au SC Braga.

Cette saison, il a joué seulement 11 rencontres entre le championnat et la Ligue des champions, tous comme titulaire. Néanmoins, dans ces compétitions, sa dernière apparition remonte au 11 novembre 2023.