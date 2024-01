Sarr, Adryelson, Mata… Sage va devoir innover pour Bergerac - OL

Avec les cartons rouges de Jake O’Brien et Duje Caleta-Car, Pierre Sage va devoir faire sans deux de ses piliers défensifs contre Bergerac. Malgré le retour de Dejan Lovren, l’entraîneur de l’OL va devoir innover vendredi (20h45).

Trois buts dans la besace, une défaite (3-1) et deux cartons rouges. L’après-midi havrais a tourné au cauchemar pour l’OL dimanche. Sur une phase ascendante avec quatre victoires de suite, la formation lyonnaise espérait poursuivre dans ce sens et ainsi remonter au classement. Une victoire aurait permis de recoller à la 11e place occupée par le HAC au coup d’envoi. Finalement, l’OL recule d’une place et se retrouve de nouveau barragiste… Pas vraiment le scénario imaginé au moment de se rendre en Normandie.

De toute façon, les premières minutes du match ont clairement montré que cette rencontre de la 18e journée de Ligue 1 ne serait pas une partie de plaisir pour les joueurs et les supporters lyonnais. Ce n’est pas le carton rouge reçu par Jake O’Brien qui a arrangé les choses, au contraire. Réduit à dix, l’OL a eu toutes les difficultés du monde à se montrer offensif et ce ne sont pas les rares incursions en deuxième mi-temps qui ont de quoi donner le sourire.

Lovren reste en sursis contre Bergerac

Il y a une urgence sur le mercato offensif, mais vendredi, c’est bien défensivement que Pierre Sage va devoir innover. En plus de Jake O’Brien, Duje Caleta-Car a, lui aussi, perdu ses nerfs avec un tacle inutile dans le camp havrais à une minute de la fin du match. Résultat des comptes, un deuxième carton rouge pour l’OL, une première depuis le derby contre l’ASSE en 2017 (Tolisso, Ghezzal) et une défense centrale en chantier contre Bergerac. L’entraîneur lyonnais pourra bien compter sur le retour de Dejan Lovren mais un jaune du Croate et son match de sursis sauterait. Pierre Sage pourrait donc se retrouver contre Rennes sans son trio central sur lequel il s'appuie depuis sa prise de fonctions. Va-t-il prendre le risque d’aligner Lovren d’entrée en Coupe de France ?

La décision de la commission de discipline mercredi sur les cas O’Brien et Caleta-Car pourrait bien influencer le coach lyonnais. Toutefois, les solutions défensives restent limitées. Ayant fait ses débuts contre Le Havre dimanche pour six petites minutes, Adryelson n’a plus joué un match entier depuis le 3 décembre dernier et est forcément à court de rythme en plus de devoir s’acclimater à un nouvel environnement. À côté de cela, Mamadou Sarr a ce profil prometteur, mais n’a toujours pas connu de titularisation en pros. Le lancer dans un match de Coupe a tout du cadeau empoisonné seulement Sage n’aura peut-être pas d’autres choix, à moins qu’il maintienne encore Clinton Mata dans l’axe. L’Angolais a été réaxé face au Havre suite à l’exclusion d’O’Brien, laissant le couloir droit à Saël Kumbedi peu à son avantage.