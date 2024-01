À l’image de l’OL dans son ensemble, Jake O’Brien n’est jamais entré dans son match au Havre (3-1). Son rouge n’est que la conclusion d’une demi-heure à reculons. Retrouvez le top et le flop d’Olympique et Lyonnais.

Le flop : la défense a enchaîné les erreurs

Pour la deuxième fois de suite en Ligue 1, l’OL a fini un match avec un défenseur central en moins puis deux en fin de match. Face à Nantes, l’exclusion de Dejan Lovren avait été sans conséquence, mais avait conduit les Lyonnais à subir. Ce dimanche, le rouge de Jake O’Brien a été bien plus problématique, car il est intervenu à la demi-heure de jeu, laissant l’OL à 10 pendant une heure. Vu le visage montré durant 30 minutes, la formation lyonnaise n’avait pas forcément besoin de ça. Cependant, ce logique rouge après une intervention à retardement juste en dessous du genou vient conclure une entame sans de l’Irlandais. À son avantage depuis ses débuts à l’OL, il fallait bien un jour où le défenseur central allait passer au travers. Ce fut donc en Normandie. Il est facile de s’acharner sur un joueur exclu, mais O’Brien n’avait clairement pas commencé cette rencontre par le bon bout.

Plus qu’approximatif dans ses transmissions, il n’avait pas été loin de friser la correctionnelle sur une intervention comme dernier défenseur en début de match. Un hors-jeu l’avait sauvé d’un possible jaune, mais ce n’est pas le visage conquérant qu’on avait l’habitude de voir. Anthony Lopes lui a reproché de ne pas assez sortir pour contrer le tir qui a entraîné le corner amenant l’ouverture du score havrais. Et quand il s’est exécuté, il l’a malheureusement fait de la plus mauvaise des manières avec cette semelle sur Kuzaiev, le milieu du HAC. Avec Duje Caleta-Car lui aussi exclu en fin de match, la défense centrale de l’OL a coulé dans une soirée à oublier. À cela s’ajoute l’entrée ratée de Saël Kumbedi coupable sur le but du break des Havrais. Quand ça ne veut pas…

Le top : Lacazette a tenté de fructifier ses rares ballons

Difficile de trouver un réel motif de satisfaction dans ce marasme collectif normand. On peut noter qu’Alexandre Lacazette a au moins eu le mérite de faire fructifier les rares ballons à se mettre sous la dent. Il finit avec un nouveau but, le 9e de sa saison, et n’a pas été loin de s’offrir un doublé. Son coup-franc tout en puissance côté ouvert aurait pu mettre en difficulté Desmas. Toutefois, le portier havrais ne s’est pas fait surprendre par le petit rebond juste devant lui et a repoussé une occasion de voir l’OL reprendre espoir en fin de match. C’est peu, très peu, mais dans cette soirée où rien n’a été, ce sera peut-être la seule satisfaction individuelle que de voir le capitaine lyonnais enchaîner avec une nouvelle réalisation pour un troisième match de suite. Preuve du néant collectif lyonnais ce dimanche…