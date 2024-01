Après trois victoires de suite en championnat, l’OL a regouté à la défaite face au Havre (3-1). Rayan Cherki estime que la formation lyonnaise a été plombée par ses erreurs défensives.

Depuis le 6 décembre dernier, l’OL avait réussi l’exploit de ne pas ressortir d’un match avec zéro point. La défaite contre l’OM avait servi d’électrochoc et les hommes de Pierre Sage avaient enchaîné trois victoires de suite en Ligue 1 avec une supplémentaire en Coupe de France. Toute cette embellie a volé en éclats ce dimanche soir sur la pelouse du Havre (3-1) pour la reprise du championnat en 2024. Le visage montré en Normandie a donné l’impression de retourner des semaines en arrière avec un état d’esprit loin de celui qu’il faut pour se maintenir.

Pourtant, après la défaite, Rayan Cherki n’a pas voulu tirer sur l’ambulance, dans une sortie presque lunaire. "On a énormément de situations en seconde période. Je pense qu’offensivement, on aurait pu faire mieux, même si à 10 contre 11, ce n’est pas facile, a-t-il avoué au micro de Canal Plus. Il y a des erreurs défensives qui nous coûtent cher. Ce (dimanche) soir, il y a des fautes qui auraient pu être sifflées pour nous et qui ne l’ont pas été. Je suis quand même fier de l’équipe parce qu’on a pris nos responsabilités malgré le score. On les a bien, bien mis en difficulté en deuxième mi-temps. Il faut continuer à garder ces ingrédients-là."

"Le Havre représente un petit trou qui peut arriver"

Au moment de faire l’analyse de la rencontre, peu de supporters auront la même que Rayan Cherki notamment sur la prise de responsabilité. Il y a bien eu une réaction d'orgueil après le 2-0 havrais mais quand même... Néanmoins, ce discours peut laisser supposer que ce 10e revers de la saison n’impactera pas outre mesure le moral des Lyonnais. Pierre Sage répète assez qu’il faut laisser ce qu’il s’est passé la veille pour se tourner vers l’avenir. Un discours qui semble avoir trouvé un écho dans le vestiaire de l’OL. "Je ne pense pas que ça peut nous faire du mal à la tête, a poursuivi l’international espoir. On était dans une bonne dynamique avec quatre victoires de suite, là, c'est un trou qui arrive, on va continuer à bosser pour être encore plus méchant offensivement et défensivement. Je pense que ça fera la différence sur la deuxième partie de saison."

Il en faudra certainement un peu plus pour s’éloigner une bonne fois pour toute de cette place de barragiste qu’a retrouvée le club lyonnais pour le lancement de la phase retour.