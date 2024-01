L’OL a la confirmation qu’il n’est pas guéri 

Lancé dans une spirale plus positive après une série de succès, l’OL a rechuté au Havre dimanche (3-1). Une claque qui rappelle quel sera l’objectif du club cette saison, confirmant qu’il n’est pas encore guéri.

Si certains pouvaient se prendre à rêver d’une folle remontée, l’OL a vite fait redescendre tout cela. Dimanche au Havre, il a d’abord très mal commencé sa rencontre, avant de subir des faits de jeu et des erreurs individuelles qui ont mené au score final (3-1). La prestation aussi bien que le résultat nous confirment que cette formation est loin d’avoir guéri après une période noire.

C’était pourtant un premier tournant peut-être dans la bataille pour le maintien, car l’Olympique lyonnais pouvait espérer remonter au classement en l’emportant en Normandie, mais très vite, il a sauté aux yeux qu’Anthony Lopes et ses coéquipiers vivraient une partie difficile. “Ça prouve qu’ils ne sont pas encore rétablis, qu’ils sont convalescents malgré leurs trois succès en Ligue 1 et celui en Coupe de France. Sur le match, j’ai trouvé qu’il y avait de bonnes intentions dans la ressortie de balle et dans l’état d’esprit de vouloir faire du jeu, mais il a manqué de l’engagement dans les duels, de l’agressivité et de la vitesse dans l’exécution et les transmissions. Le collectif havrais était bien plus huilé”, a observé Nicolas Puydebois.

Une piqure de rappel

Un bilan dressé également par le capitaine Alexandre Lacazette. "On n’a pas bien entamé la partie et on s’est mis en difficulté tout seul. On l’a payé cash. Parfois, on arrive à s’en sortir, mais dans notre situation, il faut presque faire la prestation parfaite. On savait qu’on n’était ni sauvés, ni guéris, ce n’est pas plus mal pour que ça le rappelle à tous les joueurs et au club", a indiqué l’avant-centre.

Cette défaite au Havre porte, entre autres, le sceau d’un choix tactique qui, a posteriori, s’est révélé infructueux. Pas aidé par les exclusions de ses deux centraux, et notamment Jake O’Brien en première période, Pierre Sage avait choisi de poursuivre en 4-2-3-1, comme face à Pontarlier. Mais cette fois-ci, la décision de l’entraîneur rhodanien s’est heurtée à un adversaire bien en place et décisif lorsqu’il le fallait.

Alors était-il trop prématuré de changer le dispositif en championnat dans la position de l’OL ? “Je m’attendais à ce qu’il rentre dans sa philosophie de jeu à un moment donné. Mais je pense que c’est peut-être un peu trop tôt vu l’état de l’équipe, a estimé notre consultant Nicolas Puydebois. Il aurait pu prendre un peu plus de points, gagner en confiance. En voyant les derniers résultats, il les a obtenus car les joueurs ont d’abord bien défendu avec cinq défenseurs et qu’ils se projetaient en transition. Là, Sage a voulu avoir le ballon, pratiquer un jeu de possession, mais selon moi, il aurait pu faire perdurer ce schéma tactique. C’est plus facile après-coup dans le rôle d’observateur, mais j’aurais aimé qu’il fasse preuve de plus de patience.”

Le maintien est et restera l'objectif numéro 1

De ce revers, le coach de 44 ans peut en tirer des enseignements, notamment sur les capacités réelles de ses hommes. “Il faut trouver l’équilibre entre ce qu’on veut demander au groupe et ce que ce dernier est capable de faire. Aujourd’hui, peut-être que les principes que veut inculquer Sage ne sont pas encore à la disposition de l’effectif”, a souligné l’entraîneur de l’UF Mâconnais et ancien footballeur chez les septuples champions de France, Roland Viera.

En tout cas, et comme l’a indiqué Pierre Sage, “c’est un retour sur terre difficile, mais en même temps, on sait très bien qu’on a besoin d’un certain nombre de points. Malheureusement, on n'en a pas pris cette fois-ci, mais le défi reste atteignable et on va tout faire pour le réaliser”, a-t-il voulu positiver.

Il est vrai que cela permet à l’Olympique lyonnais de ne pas se tromper. Cet exercice 2023-2024 sera bien entièrement, ou du moins une grande partie, dédié à la lutte pour le maintien. “On se pensait sorti de la zone rouge avec nos succès, mais le football nous ramène à la réalité du classement”, a glissé Nicolas Puydebois. Et aujourd’hui, la hiérarchie est claire, Corentin Tolisso et ses partenaires sont 16es et barragistes.