Alexandre Lacazette après son but contre Le Havre avec l’OL (Photo by LOU BENOIST / AFP)

Buteur de l’espoir à la 54e minute, Alexandre Lacazette n’a pu que constater les dégâts face au Havre (3-1). Cette défaite doit servir de piqûre de rappel pour le capitaine de l’OL.

En poussant le ballon dans le but havrais après un service de Rayan Cherki, Alexandre Lacazette a entretenu la flamme. Peu à son avantage en première période, le capitaine a permis à l’OL de ne pas sombrer après le but du break du HAC. En trouvant la faille quatre minutes seulement après le 2-0, il a relancé un match dont on ne voyait pas comment la formation lyonnaise s’en sortirait indemne. Et puis ce but a redonné de l’espoir, en vain.

Plombés par leurs erreurs, les Lyonnais ont subi une 10e défaite (3-1) cette saison en Ligue 1. Après l’embellie de décembre, l’OL a été ramené à sa réalité, celle du maintien. "On n’a pas bien entamé le match et on s’est mis en difficulté tout seul et ça a payé cash, a reconnu le capitaine. Des fois, on arrive à s’en sortir, mais dans notre situation, il faut presque faire le match parfait. On savait qu’on n’était ni sauvés, ni guéris, ce n’est pas plus mal pour que ça le rappelle à tous les joueurs et au club."

"À nous de nous réveiller pour le prochain match"

Cette piqûre de rappel, les supporters lyonnais auraient certainement préféré ne pas l’avoir et pouvoir croire à une certaine humilité. L’OL n’a pas pris de haut Le Havre dimanche en fin d’après-midi, mais il a peut-être inconsciemment pensé que les trois victoires de suite pouvaient lui octroyer une meilleure place dans ce championnat. Le club lyonnais a vite été ramené à la réalité : celle d’une équipe qui risque malade et dont le mercato hivernal doit servir à la renforcer.

En attendant des recrues, les Lyonnais doivent se remettre au travail et vite afin d’éviter une nouvelle désillusion dans cette saison avec une élimination en Coupe de France contre Bergerac. "On fait encore des erreurs tous ensemble, personne n’a été parfait aujourd’hui. C’est à nous de nous réveiller pour le prochain match et de bien travailler cette semaine." Encore du travail, mais ça ne semble pas suffisant.