L’OL en 3-5-2 ou 4-2-3-1 ? Toulouse va "devoir savoir s’adapter"

Après trois matchs avec une défense à trois, l’OL est revenu à du classique en Ligue Europa. Carles Martinez Novell, coach de Toulouse, ne sait pas vraiment sur quel pied danser.

Le changement tactique a certainement surpris l’Olympiakos jeudi soir en Ligue Europa. Ayant choisi de changer leur système pour contrer celui de l’OL, les Grecs ne s’attendaient pas à voir les Lyonnais évoluer avec une défense à quatre et Rayan Cherki comme meneur. Cela a "pu les déstabiliser et expliquer notre bon début de match", avait avancé Pierre Sage après la rencontre. Cela brouille avant tout les pistes pour l’adversaire. Ce dimanche, Toulouse se met en travers de la route de l’OL, sans savoir réellement à quoi s’attendre. "Nous avons regardé leur match jeudi, ils ont changé leur structure par rapport au match précédent. Nous devons analyser ces nouveautés pour être efficaces dimanche, a déclaré Carles Martinez Novell. Lyon a une grosse équipe, de très bons joueurs, mais on ne sait pas avec qui ils joueront et nous devons savoir nous adapter."

Pas pareil de jouer l'OL après une victoire qu'après une défaite

Disposant d’un effectif pléthorique, Pierre Sage peut se permettre d’interchanger certains joueurs d’un match sur l’autre, mais ne "fera pas de changements pour faire des changements". Si le système tactique reste encore un mystère pour les Toulousains, ces derniers sont conscients qu’à "l'extérieur, les Lyonnais n'ont pas de problème à avoir un bloc médian ou bas. Par moments, ils acceptent d'être plus passifs, pour ensuite exploiter les espaces." Vigilance maximale donc pour le Téfécé même si l’OL "n’est pas dans une grande forme. Seulement, ils ont gagné jeudi. Ce n'est pas le même sentiment pour eux d'enchaîner après une victoire. J'aurais peut-être préféré l’inverse."