OL Académie : match de la peur pour les U19 à Besançon

Restant sur quatre défaites de suite, les U19 de l’OL sont avant-derniers de leur poule. Ce samedi (15h), ils se déplacent à Besançon, lanterne rouge avec seulement un point.

Malheur aux vaincus ce samedi en fin d’après-midi dans le Doubs. Dans une rencontre qui sent le souffre, les U19 de l’OL s’avancent devant Besançon dos au mur. Vainqueurs de leur premier match de la saison, les joueurs de Jordan Gonzalez n’ont jamais réussi à confirmer ce succès. Après cinq journée, les Lyonnais affichent toujours trois points au compteur et restent sur quatre défaites de suite. Pas la meilleure de dispositions au moment de se rendre à Besançon, pourtant pas bien mieux au niveau de la confiance. Si l’OL n’est qu’avant-dernier dans cette poule B malgré sa série négative, la formation lyonnaise ne la doit qu’à un parcours encore plus chaotique du Racing Besançon 21. Les Franc-Comtois n’ont pris qu’un seul point en cinq matchs et sont bons derniers. L’enjeu sera donc capital des deux côtés et une obligation de gagner.

Pour ce rendez-vous, Jordan Gonzalez a récupéré deux éléments évoluant d’ordinaire avec la réserve. Cette dernière n’ayant pas de match, Keylian Yahia et Erawan Garnier redescendre d’un cran pour prêter main forte aux U19, qui ont joué quatre des cinq premiers en ce début de saison. Laissé de côté le week-end dernier par Gonzalez, Bryan Meyo fait son retour dans le groupe lyonnais. Suffisant pour repartir avec les trois points ? L’OL devra d’abord fait preuve d’efficacité défensive, après avoir encaissé déjà 13 buts…