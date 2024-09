Après la victoire inaugurale à Fleury, l’OL l’a de nouveau emporté contre Strasbourg (6-0) vendredi soir. Joe Montemurro se montrait avant tout satisfait de l’implication offensive et défensive de ses joueuses.

Six buts à Fleury, six buts au GOLTC vendredi et désormais douze réalisations pour l’OL en ce début de Première Ligue. Pour ses débuts à la tête des Fenottes, Joe Montemurro pouvait difficilement rêver mieux et pense que "les supporters présents au stade ont apprécié le match". Il fallait être difficile vendredi soir pour ne pas saluer la prestation des coéquipières de Lindsey Horan face à Strasbourg. L’adversaire a certes été plusieurs crans en dessous, mais l’OL féminin a réussi à forcer le verrou quand il le fallait pour s’offrir un large et tranquille succès.

De nouveau alignées dans un 3-4-3, les Fenottes ont fait trembler les filets, pour le plus grand plaisir du coach australien. "On marque des buts avec différentes joueuses, c'est une indication sur ce qu'on essaie de mettre en place. C'est important de continuer comme ça avec tout le monde qui participe, qui attaque et défend. On l'a bien fait ce (vendredi) soir. On a eu quelques situations dans lesquelles l'équipe a très bien défendu collectivement et où les joueuses ont fait les efforts pour suppléer leurs coéquipières."

Retour de Renard et Majri

Toutes ces bonnes intentions vont demander confirmation quand cela comptera vraiment comme en Ligue des champions, mais le départ dans ce championnat laisse à penser à de bonnes perspectives pour cette formation lyonnaise. Cette dernière commence à retrouver presque toutes ses forces vives. Après Vanessa Gilles à Fleury, ce fut au tour de Wendie Renard et Amel Majri de connaitre leurs premières minutes depuis la fin des Jeux olympiques. "Wendie a joué quelques minutes, elle se sent bien et a un bon état d'esprit, elle poursuit très bien sa préparation. Elle va jouer de plus en plus pour être prête pour la Ligue des champions." Un rendez-vous qui arrive très bientôt avec un premier match le 8 octobre au Parc OL.