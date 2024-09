Lindsey Horan et les joueuses de l’OL à l’entraînement (Photo by Thomas COEX / AFP)

Après le succès 6-2 à Fleury, l’OL a recollé un set à Strasbourg vendredi soir. Auteure d’un doublé, Lindsey Horan se montrait satisfaite de l’évolution de l’équipe dans le 3-4-3 de Joe Montemurro.

Lindsey, une large victoire (6-0), pas de buts encaissés. Soirée parfaite pour l’OL ?

Lindsey Horan : C’était très bien. On a marqué six buts avec cinq joueuses différentes qui ont marqué, donc je suis très contente pour l’équipe. On continue, on progresse, donc c’est de bon augure.

Le système mis en place par le coach Montemurro vous convient-il ?

C’est très bien pour nous parce qu’on adore jouer avec le ballon. Il y a beaucoup de joueuses au milieu, cela permet de faire des une-deux, un peu de tiki-taka. On a des joueuses qui peuvent aller dans le dos des défenseuses comme Kadi (Diani) ou Tabitha (Chawinga), donc ça offre des solutions. On se sent bien, on est contentes.

Vous parliez de cinq buteuses différentes contre Strasbourg. C’est avant tout une victoire collective ?

On est vraiment dans une dynamique d’équipe, il n’y a pas d’égo. Ce n’est pas "je vais marquer" mais avant tout trouver la bonne position. Il y a un bon état d’esprit dans le groupe depuis le début de la saison. Cela se passe bien sur et en dehors du terrain, donc continuons comme ça.

"La Ligue des champions, c'est un niveau au-dessus"

À Tignes, vous nous aviez confié vouloir être plus décisive. Quatre buts en deux matchs, ce sont de bonnes bases…

Oui, c’est mon objectif cette saison d’être plus décisive. Je veux être plus efficace dans la surface, que ce soit par des buts ou des passes décisives. Sur les deux matchs, j’y arrive, mais je veux encore faire mieux pour l’équipe.

Il y a eu le tirage de la Ligue des champions. L’excitation commence à monter ?

J’ai hâte de retrouver la Ligue des champions, on a encore le temps pour ça. On est d’abord concentrées sur le championnat, mais c’est sûr que ce sera un niveau au-dessus avec les adversaires tirés. Mais j’ai vraiment hâte.