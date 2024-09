Sans trembler, l’OL féminin enchaîne face à Strasbourg (6-0)

Opposé au promu Strasbourg, l'OL féminin n'a fait qu'une bouchée de son adversaire ce vendredi (6-0). Les Lyonnaises montent en régime.

La soirée de vendredi au centre d'entraînement de Décines a commencé par une célébration, celle du titre des U19 féminines de l’OL la saison passée, le troisième de rang, et elle s’est également terminée par une fête. En effet, les plus grandes ont aisément pris le dessus sur Strasbourg, promu en Première Ligue, mais qui a malgré tout opposé un bloc cohérent et compact durant 45 minutes pour gêner les joueuses de Joe Montemurro.

Pour ce duel entre championnes, l’un de D1, l’autre de D2, les Alsaciennes ont défendu très bas, à cinq derrière, une ligne protégée par quatre milieux de terrain. Cela a compliqué la vie des coéquipières de Vanessa Gilles, qui ont eu bien de mal à se trouver au cœur de la défense strasbourgeoise. Une action collective est tout de même arrivée à bon port, celle mettant en valeur Melchie Dumornay, Kadidiatou Diani, Tabitha Chawinga puis Daniëlle van de Donk à la conclusion (1-0, 17e). Et puisque les Rhodaniennes ont eu du mal à trouver des espaces, elles s’en sont remises au talent individuel, comme sur le centre d’Ellie Carpenter pour la tête de Lindsey Horan (2-0, 38e), ou sur la splendide frappe en lucarne de Diani juste avant la pause (3-0, 45e).

Plus d'espaces après la pause

3-0 à la mi-temps, la messe était dite, et les espaces se sont ouverts dans l’arrière-garde de Strasbourg. Chawinga en a profité pour marquer son premier but sous ses nouvelles couleurs d’un très bel enchaînement contrôle orienté frappe au premier poteau pour le 4-0 (52e). Dumornay aussi s’est mêlée aux festivités d’un remarquable lob sur un service d’Horan (5-0, 59e). Le succès étant entériné, il était temps à l’heure de jeu de lancer du sang frais, et notamment Wendie Renard, de retour à la compétition après les JO cet été. Amel Majri lui a emboité le pas dix minutes plus tard. Sur le terrain, après quelques situations pour les Lyonnaises en fin de match, c'est Horan qui a inscrit un nouveau doublé sur un coup franc direct (6-0, 90e+3)

Deux rencontres, deux victoires, douze réalisations au compteur… L’OL commence bien son exercice 2024-2025. Premières du championnat provisoirement, les Fenottes auront un défi d’un autre niveau, normalement, à relever le week-end prochain. Le 3-4-3 passera au révélateur de Montpellier, qui viendra exceptionnellement à Bourg-en-Bresse le samedi 5 octobre à 21 heures pour le compte de la troisième journée de D1.